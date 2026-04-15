Chau sellos en el pasaporte: Europa ya implementó el nuevo sistema de registro digital.

Desde el pasado viernes 10 de abril , la Unión Europea completó la implementación del Sistema de Entrada/Salida (EES) , un modelo informático que jubila definitivamente el tradicional sello de tinta en los pasaportes para los turistas que ingresan al Espacio Schengen .

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El nuevo mecanismo se basa en tótems digitales donde los viajeros deben registrar sus datos biométricos, imágenes faciales y huellas dactilares. Este sistema es obligatorio para ciudadanos de países fuera de la UE que viajen por periodos cortos (hasta 90 días) dentro de un área que abarca a 29 naciones , incluyendo potencias turísticas como España, Francia, Italia y Alemania, además de Suiza, Noruega e Islandia.

Cada vez que un viajero cruce una frontera externa, el sistema almacenará de forma automática nombre completo, datos del documento del viaje, datos biométricos y la fecha y el lugar de entrada y salida. También figurará si anteriormente el viajero se le denegó la entrada.

Así es la computadora donde se realiza el nuevo control migratorio en Europa.

La información permanecerá guardada en la base de datos europea durante tres años siempre y cuando no se renueve el pasaporte en ese lapso.

Desde la Comisión Europea defienden el nuevo control migratorio destacando que los controles fronterizos serán más "modernos y eficientes", además de "facilitar y agilizar el cruce de fornteras" para el turismo.

Una vez estabilizado, el registro de cada persona demora apenas 70 segundos. El objetivo es modernizar la seguridad, prevenir la inmigración irregular y detectar el uso de identidades falsas con mayor precisión.

El despliegue comenzó de forma gradual en octubre de 2025, primero en aeropuertos y posteriormente en fronteras terrestres y marítimas.

union europea Vista del nuevo sistema de control de fronteras para ciudadanos de países que no pertenecen al Espacio Schengen en el aeropuerto de Madrid-Barajas. EFE

En el aeropuerto de Madrid-Barajas se registraron más de 1.800 entradas en el primer día, pero en zonas como Málaga y Tenerife, las autoridades locales comunicaron que hubo "colas infernales" y pidieron planes de choque ante los retrasos.

"Pese al calendario acordado, algunos Estados miembros tropiezan con dificultades técnicas. La Comisión está en estrecho contacto con estos Estados miembros y también comparte las mejores prácticas donde el sistema funciona bien", dijo a EFE un vocero del Ejecutivo de la Comisión Europea.

EES Unión Europea Varias ciudades de la Unión Europea reportan largas filas por el nuevo sistema de control migratorio.

En Lisboa, el sistema presentó tantas fallas (con esperas de hasta 90 minutos) que el Gobierno luso se vio obligado a suspender su uso durante tres meses para buscar soluciones técnicas.

En Chipre e Irlanda, países pertenecientes a la Unión Europeta, no se aplica el sisitema EES, pos lo que los viajeros que lleguen a estos destinos seguirán recibiendo el clásico sello manual en sus pasaportes.