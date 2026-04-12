Caos por combustible en Francia: el gobierno niega escasez pero las estaciones de servicio están vacías

Mientras el gobierno francés descarta una crisis de suministro, el desabastecimiento golpea con fuerza a la red de estaciones que mantiene precios más bajos.

Francia atraviesa una compleja situación de suministro de combustible tras el fin de semana largo de Pascuas. Casi el 20% de las estaciones de servicio reportaron falta de al menos un producto, generando largas colas y malestar entre los conductores. Las autoridades atribuyen el problema a un cuello de botella logístico y no a una escasez real del recurso.

El fenómeno comenzó a notarse con fuerza el martes por la mañana, cuando los datos oficiales confirmaron que el 18% de los puntos de venta estaban afectados. No obstante, referentes del sector privado advierten que la cifra real podría ser mayor, alcanzando incluso a una de cada cuatro estaciones en todo el territorio francés debido al aumento del tráfico turístico.

image El impacto de los precios máximos en el consumo La mayor presión se concentra en la red de TotalEnergies, donde el desabastecimiento llegó a niveles críticos del 66% en algunos puntos. Esto se debe a que la empresa implementó un tope de precios de 1,99 euros para la gasolina y 2,09 euros para el diésel, lo que provocó una migración masiva de usuarios hacia sus surtidores para evitar los costos de mercado. En contraste, otras estaciones de bandera diferente solo registraron faltantes en el 4% de sus puntos de venta.

Ante esta situación, la compañía decidió elevar el valor del diésel a 2,25 euros para intentar equilibrar la demanda, aunque mantuvo el techo para la gasolina hasta finales de abril. Según expertos del sector, este escenario es un ejemplo de cómo las limitaciones artificiales de precios pueden distorsionar el mercado y provocar picos de consumo que la logística de camiones no logra cubrir a tiempo tras un feriado.

image El factor logístico y la respuesta oficial El Ministerio de Energía francés salió a calmar a la opinión pública asegurando que no se trata de una crisis de suministro, sino de "interrupciones logísticas temporales". El problema radica en que, durante los domingos y feriados, la mayoría de los camiones cisterna no circulan por ley, lo que retrasó la reposición de los tanques que se vaciaron por el intenso movimiento de las Pascuas.

A pesar de los reclamos, el gobierno descartó congelar los precios de manera general por considerarlo una medida demasiado costosa para las arcas públicas. En cambio, analizan lanzar programas de subsidios específicos para trabajadores esenciales, como cuidadores domiciliarios y agricultores, quienes dependen críticamente de la movilidad diaria para realizar sus tareas. image La demanda de combustible en Francia se mantiene estable, con un incremento de apenas el 1% respecto a marzo del año anterior. Esto sugiere que, a pesar de que el precio del barril de petróleo volvió a rondar los 100 dólares, el consumo no cayó de forma significativa. Se espera que el servicio en las estaciones de servicio se normalice completamente en el transcurso de los próximos días.