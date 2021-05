Brutal: lo atacó un oso de 140 kilos que le fracturó la mandíbula y perforó el cuero cabelludo de una mordida

Un hombre de 61 años fue atacado brutalmente por un oso pardo de 140 kilos mientras trabajaba en un bosque de Alaska, Estados Unidos. El agrimensor terminó con la mandíbula fracturada y el cuero cabelludo perforado de una mordida.

Según TN, Allen Minish se encontraba inspeccionando un terreno para un agente de bienes raíces sobre la autopista Richardson, cerca de la ciudad de Gulkana. Estaba poniendo coordenadas en su GPS cuando vio al oso, que inmediatamente se tiró sobre él y lo mordió en la cabeza.

El hombre fue trasladado al hospital donde fue sometido a cuatro horas y media de cirugía. Foto: Gentileza

El ataque, que se extendió durante 10 segundos, dejó a Minish con varios cortes, la mandíbula fracturada y una herida profunda en el cuero cabelludo que le dejó el cráneo al descubierto.

Minish fue trasladado en avión al Providence Alaska Medical Center de Anchorage, donde se sometió a 4 horas y media de cirugía.

“Lo vi y él me vio al mismo tiempo. Realmente da miedo”, dijo por teléfono el miércoles desde su cama de hospital en Anchorage, un día después del encuentro.

Minish, que vive en la localidad de Chitna, trató de esconderse entre la vegetación mientras el oso se acercaba, pero no pudo escapar. Luego le apuntó con el extremo afilado de un instrumento de topografía para protegerse, pero el animal tiró el metal y Minish al suelo con un solo golpe.

“Cuando se abalanzó sobre mí, agarré su mandíbula inferior para alejarlo”, dijo. “Pero allí me tiró a un lado y me agarró una parte de la cara. Me dio una pequeña mordida y luego una segunda. Esa segunda mordida fue la que me rompió los huesos... básicamente aplastó mi mejilla derecha”, dijo.

Cuando el oso lo soltó, Minish volvió la cara al suelo y se tapó la cabeza con las manos. El oso se alejó, según él, porque ya no lo vio como una amenaza. La Policía estatal intentó localizar al oso después del incidente, pero no lo lograron.

“Me di cuenta de que estaba en muy mal estado porque había sangre por todas partes”, recordó el hombre. Luego llamó al 911, que envió equipos de rescate, y usó su chaleco y camiseta para detener la sangre que le salía de la cabeza.

Casi una hora después llegaron los rescatistas y lo ayudaron a caminar por el bosque hasta un camino donde lo recibió una ambulancia. Luego fue llevado a un aeropuerto cercano y trasladado en helicóptero médico al Providence Alaska Medical Center en Anchorage.

Minish dijo que mientras esperaba le preocupaba que el oso regresara. “Seguí escuchando cosas, pero cada vez que intentaba mirar a mi alrededor, me mareaba por la pérdida de sangre”, señaló.

“Esa es la única lección aprendida. No debería haber estado trabajando solo”, reflexionó el agrimensor, que tenía un arma en su vehículo, pero no logró alcanzarla ya que el animal se movió demasiado rápido. “Supongo que me siento afortunado”, dijo Minish sobre el encuentro.