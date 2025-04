Brutal agresión homofóbica a un concejal de España: "Recibí amenazas de muerte por ser quien soy"

Sáez relató en sus redes sociales que al ingresar al establecimiento junto a un grupo de amigos fue objeto de burlas por parte del personal. Tras solicitar la hoja de reclamaciones, asegura que no solo se la negaron, sino que comenzaron a agredirlo físicamente: “Recibí insultos, amenazas de muerte y una agresión física por el simple hecho de ser quien soy”, denunció. El concejal subrayó que lo vivido no puede ser normalizado: “Los delitos de odio existen, y duelen. No son exageraciones ni relatos personales: son realidades que atraviesan cuerpos, emociones y derechos”.