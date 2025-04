Papa Francisco: polémica en Francia por las banderas a media asta

720.jpg François Bayrou, primer ministro de Francia.

Sin embargo, el gesto simbólico fue cuestionado desde varios sectores, en particular por representantes de la izquierda. El diputado Alexis Corbière, exintegrante del partido La Francia Insumisa, expresó su rechazo: "Estoy totalmente en desacuerdo, porque el laicismo tiene principios. Es normal que el jefe del Estado rinda homenaje al Papa. Pero no hay que adoptar una forma de laicismo de geometría variable, según la cual, cuando muere una autoridad religiosa, las banderas ondean a media asta, pero no se hace lo mismo con las demás confesiones", sostuvo en declaraciones al medio RFI.