Atropello masivo en Francia deja 10 heridos de gravedad: el conductor "alabó a Alá" tras su detención

El sujeto de 35 años intentó escapar, pero fue reducido con una pistola eléctrica. La justicia investiga los hechos como “intento de asesinato”.

Un violento ataque sacudió este miércoles a la isla Oléron, en Francia, donde un hombre de 35 años atropelló “intencionalmente” a peatones y ciclistas, dejando al menos diez heridos, dos de ellos “en estado de emergencia absoluta”, según declaró el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

Las autoridades confirmaron que el hecho fue deliberado y que el sospechoso fue detenido tras intentar escapar. Según informó el funcionario francés, el conductor “no se dejó detener, prendió fuego a su vehículo, en el que podría haber habido una o varias botellas de gas”.

Finalmente, fue reducido con una pistola eléctrica y se encuentra bajo interrogatorio. La justicia investiga los hechos como “intento de asesinato”, aunque por el momento de desconocen los motivos, indicó a AFP Arnaud Laraize, fiscal de La Rochell, citado por el portal RFI.

Tras su detención, gritos en árabe y dedicados a Alá En el momento de su detención, el detenido gritó "¡Alá es grande!" en árabe, indicó Laraize, días antes del décimo aniversario de los atentados yihadistas que dejaron 130 muertos en París y Saint-Denis. El sospechoso, descrito como un marginal, dijo que se había radicalizado sólo en internet.

“Sin embargo, el móvil no está confirmado y la investigación deberá determinarlo”, precisó el representante del ministerio público. El hombre tenía antecedentes por delitos de derecho común.

Por lo pronto, una fiscal adjunta de la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) se desplazó al lugar “en calidad de observadora”, pero, en estos momentos, la PNAT “no se ha hecho cargo” del caso y la investigación sigue en manos de la Fiscalía de La Rochelle. El alcalde de Saint-Pierre d’Oléron, Christophe Sueur, indicó al diario Le Parisien que el hombre era conocido por “numerosos deslices”, “principalmente debido a su consumo regular de drogas y alcohol”.