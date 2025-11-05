5 de noviembre de 2025 - 18:39

Atropello masivo en Francia deja 10 heridos de gravedad: el conductor "alabó a Alá" tras su detención

El sujeto de 35 años intentó escapar, pero fue reducido con una pistola eléctrica. La justicia investiga los hechos como “intento de asesinato”.

Autos de la Policía francesa.&nbsp; &nbsp;

Autos de la Policía francesa. 

 

Foto:

EFE/EPA/Yoan Valat
Por Redacción

Un violento ataque sacudió este miércoles a la isla Oléron, en Francia, donde un hombre de 35 años atropelló “intencionalmente” a peatones y ciclistas, dejando al menos diez heridos, dos de ellos “en estado de emergencia absoluta”, según declaró el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

Leé además

El tratamiento del Presupuesto 2026, las reformas fiscales y los proyectos mineros marcarán la agenda política en la Casa de las Leyes durante las próximas semanas.

Legislatura: estos son los proyectos que debatirá el Gobierno tras ganar las elecciones

Por Jorge Yori
Joaquín Panichelli lla rompe en el fútbol de Francia

Fútbol: el argentino Joaquín Panichelli suena para un gigante de Europa

Por Redacción Deportes

Las autoridades confirmaron que el hecho fue deliberado y que el sospechoso fue detenido tras intentar escapar. Según informó el funcionario francés, el conductor “no se dejó detener, prendió fuego a su vehículo, en el que podría haber habido una o varias botellas de gas”.

Finalmente, fue reducido con una pistola eléctrica y se encuentra bajo interrogatorio. La justicia investiga los hechos como “intento de asesinato”, aunque por el momento de desconocen los motivos, indicó a AFP Arnaud Laraize, fiscal de La Rochell, citado por el portal RFI.

Comunicado oficial del Ministro del Interior de Francia.
Comunicado oficial del Ministro del Interior de Francia.

Comunicado oficial del Ministro del Interior de Francia.

Tras su detención, gritos en árabe y dedicados a Alá

En el momento de su detención, el detenido gritó “¡Alá es grande!” en árabe, indicó Laraize, días antes del décimo aniversario de los atentados yihadistas que dejaron 130 muertos en París y Saint-Denis. El sospechoso, descrito como un marginal, dijo que se había radicalizado sólo en internet.

“Sin embargo, el móvil no está confirmado y la investigación deberá determinarlo”, precisó el representante del ministerio público. El hombre tenía antecedentes por delitos de derecho común.

Por lo pronto, una fiscal adjunta de la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) se desplazó al lugar “en calidad de observadora”, pero, en estos momentos, la PNAT “no se ha hecho cargo” del caso y la investigación sigue en manos de la Fiscalía de La Rochelle.

El alcalde de Saint-Pierre d’Oléron, Christophe Sueur, indicó al diario Le Parisien que el hombre era conocido por “numerosos deslices”, “principalmente debido a su consumo regular de drogas y alcohol”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El ex jugador de Boca es sensación en el Racing de Estrasburgo y está considerado uno de los mejores de la Liga 1. 

Fútbol: El Colo Barco, el "pequeño duende argentino" que conquista Francia

Por Redacción Deportes
El gobernador participará en encuentros vinculados al desarrollo vitivinícola y energético, acompañado por funcionarios del Emetur, ProMendoza y el Ministerio de Energía.

Cornejo emprende una nueva gira internacional por Europa y Medio Oriente: los detalles

Por Jorge Yori
Reveleron el escenario de la cuarta temporada de The White Lotus en HBO Max.

Se filtró el inesperado escenario para "The White Lotus 4": no es el país que se creía

Por Redacción Espectáculos
Panichelli y Barco la siguen rompiendo en Francia

Francia: Joaquín Panichelli y Colo Barco la rompieron en la goleada de su equipo

Por Redacción Deportes