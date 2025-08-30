Asesinan a tiros a un expresidente del Parlamento en Ucrania

Andréi Parubi, exjefe de la Rada Suprema y figura de la extrema derecha, fue asesinado a tiros en la ciudad de Lvov, según confirmó la policía.

El político ucraniano Andréi Parubi, quien fuera expresidente de la Rada Suprema (Parlamento ucraniano), fue asesinado a tiros este sábado en la ciudad de Lvov. La policía ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con el paradero del responsable.

De acuerdo con un comunicado oficial, las fuerzas del orden recibieron una llamada cerca del mediodía informando sobre un tiroteo en un distrito de la ciudad. Al llegar al lugar, se constató que la víctima había fallecido a causa de las heridas. La policía confirmó que se trataba de un "conocido activista social y político, nacido en 1971".

Embed ❗️Momento exacto del asesinato del político y expresidente de la Rada Suprema (Parlamento ucraniano) Andréi Parubi



️https://t.co/SG3rvKraFk https://t.co/SFuIsff3vm pic.twitter.com/7yttDjZih8 — RT en Español (@ActualidadRT) August 30, 2025 Según medios locales, el principal sospechoso es un repartidor, y una fotografía del presunto asesino ha circulado en redes sociales. Reportes no verificados sugieren que Parubi recibió ocho disparos antes de que el agresor guardara el arma y huyera en una bicicleta eléctrica.

¿Quién fue Andréi Parubi? Andréi Parubi, nacido en 1971, inició su carrera política en 1990 y fue uno de los fundadores del Partido Social-Nacional de Ucrania (SNPU), una agrupación de extrema derecha que promueve los principios del nacionalismo y el etnocentrismo.

A lo largo de su trayectoria, ocupó importantes cargos, incluyendo el de secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa y, posteriormente, el de presidente de la Rada Suprema, cargo que desempeñó hasta 2019. Fue una figura activa en los disturbios