30 de agosto de 2025 - 10:12

Asesinan a tiros a un expresidente del Parlamento en Ucrania

Andréi Parubi, exjefe de la Rada Suprema y figura de la extrema derecha, fue asesinado a tiros en la ciudad de Lvov, según confirmó la policía.

Asesinan a un expresidente del Parlamento en Ucrania

Asesinan a un expresidente del Parlamento en Ucrania

Foto:

Por Redacción Mundo

El político ucraniano Andréi Parubi, quien fuera expresidente de la Rada Suprema (Parlamento ucraniano), fue asesinado a tiros este sábado en la ciudad de Lvov. La policía ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con el paradero del responsable.

Leé además

Encontraron a una mujer asesinada y enterrada en la patio de su casa

Encontraron a una mujer asesinada y enterrada en la patio de su casa y sospechan de su hija de 15 años

Por Redacción Policiales
Andrés Alexis Alcaraz Sosa, conocido en el ambiente delictivo como “El Fachi”, juzgado por homicidio.

Zafó en un juicio por jurados y ahora se declaró culpable: 20 años de cárcel para "el Fachi" por homicidio

Por Redacción Policiales

De acuerdo con un comunicado oficial, las fuerzas del orden recibieron una llamada cerca del mediodía informando sobre un tiroteo en un distrito de la ciudad. Al llegar al lugar, se constató que la víctima había fallecido a causa de las heridas. La policía confirmó que se trataba de un "conocido activista social y político, nacido en 1971".

Embed

Según medios locales, el principal sospechoso es un repartidor, y una fotografía del presunto asesino ha circulado en redes sociales. Reportes no verificados sugieren que Parubi recibió ocho disparos antes de que el agresor guardara el arma y huyera en una bicicleta eléctrica.

¿Quién fue Andréi Parubi?

Andréi Parubi, nacido en 1971, inició su carrera política en 1990 y fue uno de los fundadores del Partido Social-Nacional de Ucrania (SNPU), una agrupación de extrema derecha que promueve los principios del nacionalismo y el etnocentrismo.

A lo largo de su trayectoria, ocupó importantes cargos, incluyendo el de secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa y, posteriormente, el de presidente de la Rada Suprema, cargo que desempeñó hasta 2019. Fue una figura activa en los disturbios

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Imputaron al hombre que dijo haber encontrado a su padre muerto en su casa de Guaymallén

Imputaron por homicidio al hombre que dijo que "encontró" a su padre muerto en su casa de Guaymallén

Por Redacción Policiales
El programa de televisión En boca de todos captó en vivo el tenso momento en que un hombre atacó con gas pimienta a una reportera tras no querer dar declaraciones por su estado de okupa. 

Un okupa agredió a una periodista cuando salía al aire y terminó detenido en vivo

Por Redacción Mundo
Fingió su muerte para escapar a Europa y fue condenado a 89 días de prisión por engañar a su familia

Fingió su muerte para engañar a su familia y escapar a Europa: lo descubrieron y dieron una condena ejemplar

Por Redacción Mundo
Trump revocó la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris tras su mandato como vicepresidenta

Trump revocó la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris tras su mandato como vicepresidenta

Por Redacción Mundo