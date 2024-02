Amor y polémica: tiene 48 años y se enamoró de la viuda de su abuelo que tiene 103 años

La relación entre Mart Soeson, abogado estonio de 48 años, y Elfriede Riit, de 103, desafía los prejuicios en Australia. Enfrentando la incredulidad por su diferencia de edad, la pareja busca permanecer unida, mientras Soeson lucha por obtener una visa para quedarse en el país. La historia, extraída del Daily Mail Australia, destaca los retos de un amor que desafía los prejuicios y las barreras legales.

La historia de Mart Soeson y Elfriede Riit es un relato que desafía los límites del amor y enfrenta la incredulidad de aquellos que dudan de su autenticidad. A pesar de la sorprendente diferencia de edad de 55 años, Soeson, un abogado estonio de 48 años, y Riit, una mujer de 103, han forjado una relación que va más allá de las convenciones sociales y desafía los prejuicios.

La pareja aparece en la foto en el cumpleaños número 100 de Elfriede en 2020.

Soeson, en una entrevista con el Daily Mail Australia, compartió su perspectiva sobre la evolución de su relación con Riit: “Lo que comenzó como un vínculo saludable que tenía con la viuda de mi difunto abuelo, lenta pero seguramente, se convirtió en una relación muy significativa y amorosa” aseguró. Aunque el inicio de su conexión puede haber sido inusual para algunos, la pareja insiste en que su amor es auténtico y duradero.

La historia de amor entre Soeson y Riit se remonta a 2013, cuando se conocieron durante una visita de Soeson a Australia. En ese momento, Elfriede se encontraba sola ya que el abuelo de Mart había muerto en 1987. A lo largo de los años, su relación pasó de la amistad a una conexión más profunda.

La Sra. Riit dijo en su propia declaración legal para apoyar la solicitud de visa para Mart que en enero de 2013, " me di cuenta de que mis sentimientos por Mart habían evolucionado mucho más allá del de una amistad”, y agregó “me había enamorado de él y esto era algo que necesitaba expresar”. Tmbien dijo: “Estaba solo, quería un socio a mi lado, alguien que se preocupara por mí y estuviera allí para disfrutar conmigo en los buenos momentos y apoyarme en los momentos difíciles y sé que lo había encontrado en Mart”.

El Mart visita regularmente a la señora Riit en su residencia de ancianos, donde le lleva sus comidas favoritas: chocolate, arándanos y otras frutas. Asisten a conciertos, servicios religiosos, ven televisión juntos, salen a tomar un café con amigos y visitan a médicos especialistas.

Ambos insisten en que su diferencia de edad de 55 años es irrelevante y se les debería permitir continuar su romance "exclusivo y comprometido a largo plazo" durante el tiempo que le quede a Riit de vida

La sorpresa y escepticismo de quienes rodean a Soeson y Riit no son infrecuentes. La diferencia de edad significativa ha llevado a la incredulidad y a cuestionamientos sobre la naturaleza de su relación. Soeson, en respuesta a las críticas, expresó “Sé que tenemos una diferencia de edad y sé que es un problema para algunas personas. Pero, en general, la diferencia de edad es un problema entre las mujeres mayores y los hombres más jóvenes”.

La relación, sin embargo, enfrenta un desafío crucial: la solicitud de visa de Soeson para permanecer en Australia. A pesar de su conexión emocional y la autenticidad de su amor, de acuerdo a sus declaraciones, la solicitud de visa fue rechazada, generando incertidumbre sobre el futuro de la pareja. Soeson, desconcertado por la decisión, comparte con frustración: “No le dijeron formalmente por qué se rechazó esa solicitud de visa, pero creía que el Departamento del Interior sospechaba de la legitimidad de su unión con la Sra. Riit”.

Mart cree que el Departamento del Interior sospechaba de la legitimidad de su relación con Elfriede y por ello fue rechazada su visa

“El amor no pregunta la edad”, dijo Mart al Daily Mail Australia. ‘Todavía tenemos una relación fuerte. Queremos permanecer juntos ya que a ella no le quedan décadas”. La Sra. Riit recibe una pensión, no tiene hijos y está en la residencia para ancianos. La pareja se ocupa de los pagos de la residencia de Elfriede con el salario de Soeson y los ingresos de ella para cubrir sus gastos de vida.

La lucha legal de Soeson para obtener la residencia permanente en Australia ha llevado a la pareja al Tribunal Administrativo de Apelaciones. Soeson, al respecto, subraya la autenticidad de su relación y la necesidad de permanecer juntos: “Estamos comprometidos, enamorados y creemos que realmente somos socios de vida, así como socios románticos”.

