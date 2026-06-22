Alerta por granizo y tormentas severas: prevén lluvias torrenciales y temperaturas de hasta 34 grados

Las autoridades advierten sobre la caída de grandes volúmenes de agua en periodos muy breves y la formación de núcleos de granizo en zonas de montaña y llanura.

El inicio de la semana está marcado por una combinación peligrosa de calor extremo y tormentas eléctricas severas. Las previsiones meteorológicas indican que las altas temperaturas, que alcanzarán los 34 grados, generarán una masa de aire inestable capaz de producir inundaciones repentinas, caída de granizo y ráfagas de viento intensas en diversas regiones.

Para este lunes, tras una mañana mayormente soleada, el desarrollo de nubes comenzará al mediodía en las zonas de colinas y montañas. Durante la tarde, estos núcleos se desplazarán hacia las áreas de llanura, donde el riesgo de granizo y ráfagas de viento fuertes es particularmente alto. El termómetro se mantendrá en valores elevados, oscilando entre los 28 y 34 grados.

image ¿Qué zonas de Austria están en alerta por granizo y calor extremo? El martes la situación se repetirá con mayor intensidad en el territorio de Austria. El sol predominará temprano, pero desde el final de la mañana se esperan tormentas muy fuertes en la región de Tauern, la Alta Estiria y las zonas de Mostviertel y Waldviertel. En estos puntos, la advertencia principal se centra en el granizo y la posibilidad de inundaciones locales debido a la intensidad de la lluvia acumulada en tiempos muy cortos.

Hacia el miércoles, la probabilidad de tormentas comenzará a disminuir en el norte y el este del país. No obstante, el sur montañoso seguirá bajo vigilancia por posibles chubascos fuertes. El viento soplará de forma moderada desde el norte, aunque las temperaturas máximas continuarán instaladas en la franja de los 34 grados, manteniendo la sensación de agobio térmico en la mayor parte del territorio.

image ¿Cuándo será el día más caluroso y cuánto tiempo durará la ola de calor? A diferencia de lo que ocurre habitualmente, estas lluvias no marcarán el fin de la ola de calor. El jueves se perfila como el día más caluroso de la semana. Con un sol que brillará de forma ininterrumpida desde la mañana, se espera que el mercurio alcance los 35 grados en gran parte de Austria, incluso en las zonas elevadas donde el riesgo de tormentas será casi nulo tras el paso de la inestabilidad.

La persistencia de esta masa de aire cálido y húmedo hasta bien pasada la mitad de la semana exige precaución constante. Los expertos advierten que la energía acumulada en la atmósfera es el combustible principal para estos fenómenos violentos. Es fundamental el seguimiento de las actualizaciones meteorológicas ante el riesgo de crecidas repentinas de arroyos y daños materiales provocados por el granizo.