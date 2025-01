Alerta en Brasil por un brote de gastroenterocolitis que afecta a Florianópolis: qué hacer y qué no

La Secretaría de Salud de San Pablo, Brasil , declaró oficialmente un brote de gastroenterocolitis en la turística localidad de Guarujá. Más de 2000 casos de diarrea aguda fueron reportados en diciembre, lo que llevó a reforzar con personal médico y de enfermería las unidades de atención de emergencia del municipio.

Aunque aún se desconoce si los casos están relacionados con el consumo de alimentos contaminados o el contacto con aguas recreativas no aptas, los reportes de nuevos contagios no se detienen. Además, municipios cercanos como Playa Grande y balnearios del estado vecino de Santa Catarina, entre ellos Florianópolis e Itajaí, también comenzaron a registrar casos, lo que hace temer una posible expansión del brote.

Alessandra Lucchesi, directora técnica de la División de Enfermedades Transmitidas por Agua y Alimentos de la Secretaría de Salud paulista, explicó a Agência Brasil que se están recopilando datos para determinar el alcance total del brote y si afecta a toda la ciudad de Guarujá o solo a ciertas zonas. “En Playa Grande también se observa un aumento de casos, pero la información aún está siendo investigada por ese municipio para saber si hay un brote o no”, señaló.

Alerta en Brasil por un brote de gastroenterocolitis que afecta a residentes y turistas. Foto: Agencia Brasil.

La afluencia de turistas en el inicio del 2025, muchos de ellos argentinos atraídos por precios más accesibles, complicó la situación sanitaria. En Guarujá, las esperas para ser atendidos en las Unidades de Pronta Atención (UPA) llegaron a ser de hasta cuatro horas debido a síntomas como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, mareos y debilidad general.

Las farmacias también registraron largas filas de turistas y residentes en busca de medicamentos para aliviar los síntomas.

RECOMENDACIONES

La Secretaría compartió una serie de recomendaciones que incluyen evitar alimentos cuya preparación o procedencia no se conoce, no beber agua corriente, extremar las medidas de higiene, especialmente el lavado de manos, y no demorar la consulta médica si se presentan síntomas graves. Además, hicieron un llamado a los turistas para que estén atentos a las alertas locales.

Incluso recomiendan a los turistas consultar los mapas de calidad de aguas disponibles en línea para verificar qué playas son seguras para el baño. Actualmente, 38 de las 175 playas monitoreadas en San Pablo no son aptas, según datos de la Compañía Ambiental del Estado (Cetesb).

EL ANTECEDENTE RECIENTE

En enero de 2023, se detectó norovirus en muestras asociadas con un brote similar en Florianópolis, afectando a más de 3.200 personas y extendiéndose a otras localidades balnearias, lo que llevó a las autoridades a hablar de “una combinación de agentes causales”.