Albania: una inteligencia artificial fue nombrada como ministra para combatir la corrupción

Se trata de "Diella", que fue designada por el gobierno de "Edi Rama". La IA se encargará de las licitaciones públicas del Estado.

Diella, la primer ministra-inteligencia artificial de la historia de la humanidad.

El gobierno de Albania designó como ministra a Diella, una inteligencia artificial (IA), cuyo nombre significa "Sol" en albanés. La "flamante ministra" será la encargada de aceptar o rechazar licitaciones públicas.

Fue el Primer Ministro del país balcánico, Edi Rama, quien eligió a la Diella. Su objetivo es luchar contra los escándalos de corrupción que atraviesa Albania, en los últimos años.

Edi Rama, es primer ministro de Albania desde 2013 y fue recientemente reelecto.

De esta manera, la "nueva funcionaria" es a la vez la primera ministra-inteligencia artificial de la historia de la humanidad. Al respecto, el primer ministro albanés declaró: "Es el primer miembro del Gobierno que no está físicamente presente, sino que ha sido creada virtualmente por IA".

Diella será la encargada de tomar las decisiones en torno a las contrataciones públicas, en pos de garantizar que estén "100% libres de corrupción". También se ocupará que todo el dinero público que se reparta con el sector privado, se haga de una forma "completamente transparente".

Diella, la primera ministra-inteligencia artificial

La IA, que ahora ocupa un cargo importante, había sido presentada en enero como una asistente dentro de la plataforma e-Albania. Se trataba de una página oficial albanesa para realizar trámites públicos.

El primer ministro, quien revalidó su gobierno para un cuarto mandato en mayo, está preparando la composición de su nuevo gabinete incluyendo desde este jueves, a Diella. Su currículum destaca que había sido asistente en la Sede Electrónica de la Administración albanesa, ayudando a generar 36.600 documentos digitales y ha prestado cerca de 1.000 servicios a los ciudadanos.

