Bolivia hizo historia ante Brasil y la arenga de Lampe emocionó a todos

Bolivia vivió una noche inolvidable. Después de tres décadas de frustraciones, la selección nacional consiguió una hazaña: derrotó a Brasil en la altura de El Alto y se metió en el Repechaje continental que otorga un lugar en el Mundial 2026 . La histórica clasificación trajo consigo imágenes poderosas, pero fue una en especial la que se viralizó y conmovió a todos: la arenga encendida del arquero Carlos Lampe en el vestuario, minutos antes del partido.

A los 38 años y con una larga trayectoria que incluyó pasos por clubes como Boca Juniors, Vélez y Atlético Tucumán, Lampe s e convirtió en el alma de un equipo que se negó a quedar afuera. Su mensaje fue el resumen perfecto de la resiliencia de un plantel que llegó a la última fecha con mínimas chances... y las aprovechó.

“Tenemos la posibilidadmás linda de este país después de 31 años ”, arrancó Lampe , conmovido, antes de recordar una fecha personal, su grave lesión en el tendón de Aquiles, ocurrida exactamente un año antes. “Mañana cumple un año que me rompí el tendón , pero también un año de haber sembrado alegría, fe y esperanza”, gritó, golpeándose el pecho.

Gran arenga de Carlos Lampe antes de la histórica victoria de Bolivia ante Brasil para alcanzar el repechaje al Mundial 2026. pic.twitter.com/4yiWa0cwXU

El encuentro ante Brasil tenía un escenario épico: Bolivia necesitaba ganar y esperar que Venezuela no sumara ante Colombia. La combinación ocurrió. La Verde venció 1 a 0 con gol de penal de Miguel Terceros, mientras que la Vinotinto cayó 6 a 3 en Maturín. Así, Bolivia alcanzó los 20 puntos y aseguró su pase al minitorneo que se jugará en marzo de 2026 en México.

En su discurso, Lampe recordó cómo el equipo fue creciendo

“Nadie creía en nosotros. Todo el mundo pensaba que estábamos eliminados. Y nos rebelamos. Empezamos a ganar, a jugar mejor, a conseguir resultados... y llegamos a la última fecha más vivos que nunca”.

Su mensaje cerró con un llamado a la historia y una frase que ya quedó grabada en los hinchas: “El tren pasa una sola vez. ¡Ningún ídolo que vieron por la tele jugó un partido como este! Así que agarremos ese boleto y ¡Subámonos a ese tren, carajo!”

El sueño no terminó

El próximo paso será en marzo del año próximo, cuando Bolivia dispute el Repechaje Intercontinental en México. Allí competirá con otras cinco selecciones de diferentes confederaciones por uno de los dos cupos finales al Mundial. Los dos equipos mejor posicionados en el ranking FIFA esperarán directamente en una “final”, mientras que los otros cuatro jugarán semifinales eliminatorias.

Bajo la dirección técnica de Óscar Villegas, Bolivia buscará lo que parece una segunda hazaña: regresar a una Copa del Mundo tras 32 años, desde su última participación en Estados Unidos 1994.

Y si algo dejó claro Carlos Lampe en su arenga, es que este grupo no está dispuesto a dejar pasar el tren.