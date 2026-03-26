Advertencia de Irán: hoteles que reciban militares estadounidenses serán objetivos

El gobierno de Irán emitió un ultimátum dirigido a hoteles de Baréin y Emiratos Árabes Unidos , al advertir que alojar personal militar de Estados Unidos podría convertir esas instalaciones en objetivos militares legítimos .

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La advertencia fue difundida por la agencia semioficial Fars y se da en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente , tras recientes ataques y operaciones militares en la región.

Según el reporte, fuerzas estadounidenses habrían comenzado a utilizar hoteles y otros espacios civiles como refugio , luego de los ataques iraníes con misiles y acciones coordinadas con milicias aliadas contra infraestructura militar de EE.UU.

La advertencia alcanza a cualquier instalación que aloje personal militar extranjero y entraría en vigor de forma inmediata si esa situación persiste.

Además, el informe sostiene que tropas estadounidenses han establecido presencia en distintos puntos de la región, incluyendo instalaciones civiles en Beirut y Damasco , así como hoteles internacionales.

La postura del canciller iraní

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, reforzó la advertencia al acusar a los militares estadounidenses de abandonar sus bases.

“Desde el principio de esta guerra, los soldados estadounidenses han huido de las bases militares […] para esconderse en hoteles y oficinas. Utilizan a los ciudadanos como escudos humanos”, expresó en la red social X.

En ese sentido, instó a los hoteles del Golfo a rechazar reservas de personal militar, comparando la situación con establecimientos en Estados Unidos que —según indicó— evitan alojar a oficiales que puedan poner en riesgo a otros huéspedes.

Movimientos militares en la región

En paralelo, el reporte indicó que un grupo de infantes de marina estadounidenses fue trasladado recientemente al Aeropuerto Internacional de Yibuti, en el marco de los movimientos militares que se registran en la zona.

El escenario refleja una escalada de tensión diplomática y militar, con advertencias cruzadas y creciente preocupación por el uso de infraestructura civil en conflictos armados.