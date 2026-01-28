Activista keniana abrazó un árbol por 72 horas seguidas y rompió un récord mundial

Truphena Muthoni, de 22 años, superó la marca anterior de 50 horas establecida por un ciudadano ghanés, buscando concientizar sobre la crisis climática.

La joven de 22 años abrazó a un árbol durante 72 horas seguidas y rompió un récord

La activista ambiental keniana Truphena Muthoni ha grabado su nombre en la historia de la conservación al establecer un nuevo récord Guinness tras permanecer 72 horas consecutivas abrazada al tronco de un árbol.

El reconocimiento oficial fue otorgado este lunes por Guinness World Records, subrayando que la joven de 22 años logró esta hazaña en el condado de Nyeri, en el centro de Kenia.

Con este logro, Muthoni pulverizó el récord anterior de 50 horas, 2 minutos y 28 segundos, que ostentaba el ghanés Frederick Boakye. Asimismo, la marca de la joven supera con creces los registros iniciales de esta categoría, como las 16 horas y 6 segundos fijadas en 2024 por la activista ugandesa Faith Patricia Ariokot.

Para Muthoni, quien ya poseía el récord femenino previo de 48 horas, este segundo intento tuvo un trasfondo más profundo que la simple competencia. "El primer intento fue una declaración... El segundo fue un compromiso", explicó la ecologista, añadiendo que el mundo necesita pruebas de que el cuidado del planeta no es algo pasajero, sino una responsabilidad sostenida.

Embed La joven, que también se desempeña como embajadora de la "Campaña de los 15.000 millones de árboles" en Kenia, lidera la iniciativa "Hug the Earth" (Abraza la Tierra), con la cual busca enviar un mensaje contundente sobre la protección de los recursos naturales.