A una semana de la masacre de Texas, otro tiroteo en una escuela de EE.UU. deja dos heridos y un muerto

Los violentos ataques con armas de fuego no cesan en Estados Unidos. A solo una semana de la masacre acaecida en Texas que dejó a 19 fallecidos, entre ellos niños de primaria, otro tiroteo ocurrió este martes en Nueva Orleans, Luisiana.

La Escuela Comunitaria Morris Jeff había decidido realizar el acto de graduación de sus estudiantes en la Universidad Xavier, situada en el estado de Luisiana. El evento inició sin mayores contratiempos a las 11:45, pero mientras transcurría el acto se desató la tragedia, que terminó con dos heridos de bala y una mujer fallecida.

Cuando las autoridades policiales acudieron al lugar del incidente comprobaron que había tres personas que había recibido el impacto de las balas (dos hombres y una mujer). Afortunadamente los dos hombres recibieron los balazos en regiones del cuerpo que no ponían en riesgo su vida: uno en el hombro y el otro en la pierna; pero se lamentó la pérdida de la mujer.

Al cabo de una hora los Servicios de Investigación arribaron al lugar y encontraron casquillos vacíos, un par de zapatos y una pistola que yacía cerca de una camioneta con un neumático pinchado. Rápidamente comenzaron a realizar las evaluaciones pertinentes, que consistían en examinar las evidencias y sacar fotos, para recopilar información que pueda dar con los autores del ataque, así como su motivación.

El superintendente adjunto Chris Goodly señaló al medio The New Orleans Advocate que no sabía si las personas que pelearon en el estacionamiento eran las que sacaron las armas o cuántas armas o balas se dispararon. Hasta el momento hay tres personas que se encuentran bajo interrogatorio policial.

Por su parte, el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, indicó que el tiroteo se produjo dos semanas después de que cuatro personas resultaran heridas en un tiroteo frente a otra graduación de secundaria en la Universidad del Sureste de Luisiana.

Evidentemente el hecho avivó las llamas del debate sobre el acceso a las armas por parte de la población civil, y en particular de aquellos más jóvenes, tras cumplirse una semana del tiroteo en la escuela de primaria Robb de la ciudad de Uvalde, en Texas, donde un joven de 18 años se atrincheró en el centro educativo y mató a 21 personas.