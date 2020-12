A sus 94 años, la Reina Isabel II sigue realizando una insólita tarea doméstica que se resiste a delegar

Aunque parezca de no creer, a la Reina Isabel II hay una tarea doméstica relacionada con el aseo que a sus 94 años continúa haciendo y se resiste a delegar. Así lo contó Paul Burrell, quien fue mayordomo de la familia real durante años, en una entrevista con el podcast The Secret que realiza Vicky Pattison.

En ese espacio, Burrel reveló que a la reina más longeva de la historia quiebra con algunas creencias que las personas –fuera de la casa real- suelen pensar, como que no hace ningún tipo de quehacer doméstico, ya sea porque no tiene necesidad al estar rodeada de tantos empleados, o porque no le gusta realizarlos.

Sin embargo, el exempleado detalló que “Isabel II adora ir de picnic. Cuando vuelve le gusta lavar todos los platos antes de seguir con sus actividades habituales”.

Lo que causó la sorpresa de todos, sin embargo agregó que aunque la cocina no es de su interés, se toma el tiempo de limpiar los recipientes utilizados en estas salidas al aire libre. Aunque no lo hace sola.

“Ella lava y su dama de honor seca”, agregó Burrel.

Luego agregó: “El que diga algo sobre ella creo que no debe dejar de lado un detalle importante; tiene algo que el resto de ellos no: una gran autodisciplina”, resumió.

Quien es Paul Burrell

Burrell comenzó a trabajar en el palacio de Buckingham cuando tenía 18 años y la familia lo apodó “Small Paul”, para distinguirlo de Paul Whybrew, quien era conocido como “Tall Paul”.

Luego de la muerte de Lady D delegó sus funciones, ya que el trágico desenlace de la princesa le afectó en lo personal, porque fueron muy cercanos.

En 2001 cuando comenzó su vida fuera de los palacios, abrió una floristería en Farndon, Cheshire. A partir de ese entonces, estuvo varias veces en el foco de los medios de comunicación de todo el mundo.

Entre ello, por haber sido acusado de robar joyas a Ladi Di. Sin embargo fue absuelto, ya que la mismísima reina recordó una conversación en la cual él le había dicho que guardaba esas joyas. “La reina salió a defenderme”, sostuvo a la prensa británica en aquel momento.

Burrel actualmente tiene 62 años y este año volvió a ser centro de noticias, luego de publicar en Instagram un fragmento de una carta que le envió Diana de Gales un año antes de su muerte, expresando el amor que sentía por sus dos hijos.

“Amo a mis hijos hasta la muerte y espero que las semillas que he plantado crezcan y traigan la fuerza, el conocimiento y la estabilidad que necesitan”, rezaba el párrafo que el ex mayordomo compartió con sus más de 13.000 seguidores.