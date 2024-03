A pesar de sus problemas de Salud, Francisco recibe a niños y trabajadores de un hospital pediátrico

El Papa Francisco, aquejado por un resfriado, recibió este sábado en el Vaticano a los trabajadores y pacientes del hospital pediátrico ‘Bambino Gesù’. A pesar de su dolencia, el Sumo Pontífice optó por no leer su discurso, explicando a los presentes: “Me alegro de verlos. No me he recuperado y por eso no puedo leer bien mi mensaje. Lo hará monseñor Ciampanelli por mí. Gracias”. Esta decisión fue recibida con aplausos por parte de los fieles congregados en el Aula Pablo VI.

La audiencia continuó con el Papa siendo conducido entre el público en una silla de ruedas, debido a sus conocidos problemas de movilidad. Durante este tiempo, pudo interactuar personalmente con más de tres mil médicos, investigadores y personal del hospital, así como con numerosas familias y niños enfermos que allí se encontraban. El Papa bendijo, abrazó e incluso firmó autógrafos, escribiendo la letra “F” sobre el papel.

A pesar de no poder leer su discurso debido a un resfrío, el Sumo Pontífice dedicó tiempo a interactuar con pacientes y trabajadores del hospital pediátrico.

El hospital Bambino Gesù, fundado en 1869 y donado al Vaticano hace cien años por la familia de los duques Salviati, celebraba este año su centenario como propiedad de la Santa Sede. En su discurso, leído por su colaborador, el Papa elogió la labor del hospital y expresó sus sentimientos encontrados al visitarlo: “Queridos hermanos y hermanas, les confieso que cuando visito el ‘Bambino Gesù’ tengo dos sentimientos encontrados: siento dolor por el sufrimiento de los niños enfermos y de sus padres; pero al mismo tiempo siento una gran esperanza viendo todo lo que se hace por curarlos. Gracias, ¡gracias por todo esto!”.

Subrayó la tarea de quienes trabajan y forman en el hospital. El Pontífice aseguró “es vidas que ayudan a la vida”. “Es bella, porque habla de una misión realizada juntos, con una acción común en la que el don de cada uno encuentra su lugar”. Y esta es la “verdadera fuerza y el requisito previo para afrontar incluso los retos más difíciles”. Finalizó su intervención pidiendo oraciones por su salud y por la continuidad de la obra del hospital.

El comunicado del hospital destacó la presencia de niños provenientes de zonas de conflicto, como Ucrania y Gaza, tratados en Roma por razones humanitarias.

