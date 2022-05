Seis tendencias de muebles del hogar que revolucionarán este 2022

Las tendencias de muebles para 2022 siguen la misma línea con la que venían anteriormente con espacios que inspiren serenidad y comodidad, sin embargo, con nuevos toques en forma de color.

Estilo curvy

Esta tendencia de muebles es muy curiosa, ya que se trata de disponer de muebles curvados, tendencia que recupera el lado más sofisticado del siglo XIX, que impregnó los muebles con la belleza del arte Noveau. Así, encontramos muebles que destacan por tener líneas más juguetonas, divertidas y suaves.

Estilo Japandi

La tendencia escandinava parece que no quiera acabar de marcharse nunca, y cuando pensamos que ya no se utiliza, se reinventa. Pero esto no es ninguna novedad, si se fija, siempre ocupa una de las posiciones cuando se habla de tendencias en el mundo del mueble y la decoración.

Esta vez, sin embargo, se ha reinventado fusionándose con el estilo japonés, y por eso se ha creado lo que se llama estilo Japandi. En este estilo predominan los espacios limpios y minimalistas, donde la calidez del estilo escandinavo se mezcla con la armonía zen del estilo japonés.

Diseño

Estilo rústico y vintage moderno

En este estilo encontramos algunos toques rústicos mezclados con muebles de estilo moderno. Un buen ejemplo pueden ser las tablas de madera rústica mezcladas con sofás vintage, más pegados al estilo cosmopolita, y mesas centrales industriales.

Tonos terrosos y verdes

Que el color verde está de moda ya nos habíamos dado cuenta, sobre todo en el sector de la moda, y es una tendencia en muebles 2022 que está a la orden del día. Por ello, este hecho se refleja también en los interiores.

Se está generando una mezcla entre tonos neutros, terracota, azules profundos y verdes cálidos, que en cierto modo dan vida al hogar y nos acercan al medio ambiente y la naturaleza. Una combinación ideal con muebles de madera.

Colores pastel

La tendencia de los colores pastel ya viene de hace unos años, pero al igual que como decíamos con el estilo escandinavo, sigue devolviendo.

Esta vez sin embargo, con más fuerza que nunca, ya que si antes encontrábamos tonos neutros como el gris, el blanco, el marrón o el negro, a los que dábamos un toque de color flojito con estos colores pastel, ahora los encontramos mezclados creando pequeñas explosiones de color.