Chimenea de leña: ventajas y desventajas a tener en cuenta

Es increíble escuchar el crepitar del fuego si contamos con una chimenea de leña para los días fríos de invierno. Sin embargo, hay que tener en cuenta al decidirnos por este tipo de calefacción hay que investigar un poco el tema.

Antes de dejarse llevar por las fantasías de noches románticas acurrucándose frente al fuego con una copa de vino, es importante saber que muchos propietarios admiten que la realidad de tener una chimenea de leña rara vez cumple con sus expectativas.

chimeneas de esquina modernas Chimenea Esquinera Cheap Cocina edor Chimenea Esquina Blanca

Ventajas que presenta tener una chimenea de leña

Rentable

El calor de la madera puede ser muy barato o incluso gratuito. Las personas que tienen la suerte de vivir en el campo con bosques en su propiedad pueden cortar su propia madera, por lo que básicamente tienen una fuente de calor gratuita durante los meses de invierno.

La leña es una fuente de energía renovable y permite aumentar el ahorro de energía eléctrica y gas en el hogar.

Otra ventaja importante es que la leña permite cocinar dando un sabor característico a los ingredientes que se preparan a la brasa o a la parrilla. Es en gran medida un ahorro porque calientas la cocina y preparas la comida.

Quemar madera es bueno para el medio ambiente. El uso de la chimenea de leña es una excelente manera de reducir las emisiones de carbono, ya que los troncos son una fuente de combustible baja en carbono.

Estética

La chimenea de leña, ese sistema de calefacción más elegante y dinámico decora de manera impecable un salón, le brinda un toque cálido y armonioso que invita a sentarte y compartir experiencias con familia, invitados o pareja.

Muy conveniente en invierno

Es muy conveniente tener una chimenea de leña. Si alguna vez te quedás sin energía durante las tormentas de invierno u otro mal tiempo en clima frío, aún tendrás calor.

Todo lo que necesitás es madera y fósforos y tenés una fuente constante de calor. Para algunas personas, esto podría salvarles la vida. En algunas tormentas, la energía puede cortarse durante varias horas o varios días.

Desventajas de la chimenea de leña

No se adaptan a todas las viviendas

Solamente se pueden colocar en casas unifamiliares o en los áticos, porque si tenés un piso superior debés pedir permiso a la comunidad de vecinos para poder instalar una salida de humo. Algo que muchas veces no resulta fácil.

Sistema de calefacción centralizado

Solo calienta el salón, pero las habitaciones apartadas o los baños que se encuentran alejados tendrán que contar con otro sistema para calefaccionarlos.

Mantenimiento

Tenés que hacerle un mantenimiento a la chimenea de leña con frecuencia. Las chimeneas interiores requieren mantenimiento mientras está encendida y también después de que se ha apagado el fuego. De esa manera la chimenea y el área que la rodea están seguras.

Accesorios para la chimenea de leña

Si tenés una chimenea de leña interior tenés que invertir para tener los accesorios necesarios. Pueden incluir mamparas, herramientas para chimeneas y rejillas para leños.

Estos tipos de accesorios para chimeneas de leña pueden ser excelentes para contribuir a la decoración general de tu hogar, pero también pueden ser un poco costosos.

Lo bueno de comprar estas herramientas y accesorios es que los compras una vez y te duran para siempre.

Otros cuidados a tener en cuenta

· Además de los problemas de calidad del aire, la chimenea de leña trae algunos riesgos de seguridad a tu hogar que incluyen (pero no se limitan a) una propagación accidental de incendios, inhalación de humo, quemaduras y fugas de monóxido de carbono.

· Tiene que estar colocada en un lugar ventilado y contar con una salida de humos de modo que hay que pensar muy bien dónde vas a ubicarla.

· Para evitar posibles peligros de seguridad la tenés que colocar lejos de combustibles o de los muebles.

· Además, tendrás que dedicar una buena cantidad de tiempo a vigilar el fuego. Debido a que los incendios pueden reaparecer, tendrás que esperar hasta que las cenizas se hayan enfriado antes de poder irte a la cama.

Para terminar…

Muchas personas estarán encantadas y no les importará el mantenimiento que requiere la chimenea de leña. Mientras que otras no están aptas para realizar ese trabajo y puede no coincidir con las necesidades de su hogar.

Es aconsejable considerar las ventajas y las desventajas de tener una chimenea de leña antes de tomar la decisión de comprarla o colocarla en el salón. Es una opción muy decorativa y acogedora, pero requiere el mantenimiento adecuado.