Conocé a la ganadora de “Contá un cuento con Tintero 2023″

Se entregaron los premios del Concurso “Contá un Cuento con Tintero” 2023 - 15ª Edición a la ganadora y menciones especiales, cuyas producciones serán publicadas en Revista Tintero en enero de 2024.

En esta edición la producción premiada fue la de Anita Lucía Valdés Nadin, a quien se le entregaron diploma, medalla, un voucher para una joyería y otros premios.

Las menciones especiales recayeron en María Candelaria Giaccaglia y Naomi Beutel Grunblatt, quienes también recibieron sus diplomas y vouchers para desayunos, peluquería, libros y material didáctico.

Las ganadoras con sus familias y Alejandro Cobo, de Medios en la Educación.

Alejandro Cobo, responsable de Medios en la Educación y editor de Revista Tintero, de Los Andes, indicó que “El concurso cumplió 15 años en forma continua; destaco mucho el esfuerzo de Los Andes para sostener eventos educativos como éste. Este año le dimos a los chicos como frase disparadora ´Una carta misteriosa´, a partir de la cual podían escribir sobre cualquier tema”.

Participaron del concurso 75 cuentos, de los cuales el jurado eligió las producciones de Anita, Candelaria y Naomi destacando su gran calidad literaria y la variedad de recursos utilizados en sus producciones.

Es muy importante destacar que Contá un Cuento con Tintero es un concurso abierto del cual pueden participar chicos de 9 a 13 años de edad con intereses literarios. “El broche de oro para los chicos es la publicación de su cuento en la revista Tintero, ya que les da la certeza de que su trabajo es validado”, finalizó Cobo.

La voz de las ganadoras

“A partir de la consigna dada, fui por el lado del suspenso y elegí como protagonista a un gato porque me gustan mucho. Me emocioné al saber que había ganado, no lo esperaba porque eran muchos participantes”, comentó Anita, a quien además de escribir le gusta mucho pintar.

Anita Lucía Valdés Nadin

Por su lado, Candelaria expresó “Me inspiré en una casa muy tenebrosa que conozco para escribir mi cuento. No esperaba tener esta mención porque en realidad me anoté en el concurso por diversión. Tengo varios cuentos y me gustaría seguir escribiendo”.

María Candelaria Giaccaglia

“Elegí hacer un cuento de suspenso porque el terror mucho no me convence. Siempre escribí, cuando era más chiquita a mano porque todavía no usaba computadora. Me gustó mucho que mi cuento tuviera una mención porque me tenía fe”, comentó Naomi.

Naomi Beutel Grunblatt

Integraron el Jurado Silvina Juri, directora de Edelij, Espacio de Literatura Infantil y Juvenil, Alejandro Frías, periodista y escritor y Alejandro Cobo, responsable de Medios en la Educación y editor de Revista Tintero, de Los Andes.

¡Felicitaciones a los ganadores y, a todos, muchas gracias por participar!