Yésica Patricia Marcos: “Si vuelvo a boxear es porque quiero y me sienta segura de mí misma”

Yésica Marcos, de campeona del mundo de boxeo pasó a ser lateral derecho de Las Chacareras, sin escala. A sus 35 años, aún no sabe si volverá al cuadrilátero profesionalmente, pese a las insistencias y a un contrato que tiene firmado desde hace algunos meses con el promotor Mario Arano. Y mientras evalúa esa situación personal, el Bombón Asesino, una mujer llena de inquietudes y proyectos, ha emprendido un nuevo camino deportivo: el del fútbol.

Marcos, quien fue doble campeona mundial supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), volvió a su San Martín natal después de cinco años, tras experiencias fallidas en Santiago de Chile y San Luis. Tras pasar algunos momentos difíciles, sobre todo en lo económico, “los planetas se han alineado” y está dando clases de boxeo, jugando al fútbol y trabajando nuevamente en la Municipalidad de San Martín.

En el boxeo está dedica exclusivamente a dar clases a damas, todas las tardes en el Polideportivo del Barrio San Pedro. Luego llega el turno de cumplir con una nueva rutina: entrenar con sus compañeras de Las Chacareras, equipo con el que ingresó a disputar la Liga Mendocina Femenina de fútbol.

-¿Cómo están tus días deportivo?

- Muy bien, entrenando en el futbol y dando clases de boxeo, desde hace un tiempo estoy enseñando en el polideportivo San Pedro.

- ¿Y tenés muchas alumnas?

-Son casi 50 más. Solo estoy dando boxeo para mujeres. Doy clases todos los días en dos turnos y después me voy a entrenar.

- Ahora tu otra pasión es el fútbol; ¿desde cuándo estás jugando?

- Estoy en el equipo de las Chacareras Mendocinas desde hace algunas semanas. Antes estaba en la Liga Rivadaviense.

- ¿Ya habías jugado al fútbol?

-Jugué en varios lugares. Ahora me metí en este equipo que se va a sumar a los torneos de la Liga Mendocina. Algo vamos a hacer, por lo menos vamos a meter cuerpo.

- Y vos sabés eso de poner el cuerpo…

-Por supuesto. A mí no me hablen de gambetear, eso no, olvídense conmigo, pero me paro muy bien y no pasa nadie.

- ¿Jugaste en otro momento al fútbol?

-Sí, me gusta mucho el futbol. Jugué en San Luis y en otras épocas.

- ¿Y en que puesto te sentís mejor?

- Soy defensora: suelo jugar de lateral por izquierda o derecha.

- ¿Físicamente cómo te sentís?

-Estoy entrenando tres veces a la semana con las chicas, pero hace dos años que no hago boxeo y estoy un poquito baja físicamente. Hace tres años que no peleo y no tengo la respuesta física que suelo tener siempre. Vamos de a poco.

- ¿Cómo surgió esto de sumarte al equipo?

- A las chicas las conozco desde hace mucho. Además, donde doy boxeo hay fútbol los días martes. Así empezamos a hablar y me sumé.

- ¿Algunas de las chicas del fútbol practica boxeo?

- No, pero algunas dijeron que van a ir. Igual no sé, no veo a ninguna por el gimnasio.

- ¿Ya debutaste en el torneo?

-No, en el campeonato que empezó el domingo aún no he jugado; en otros partidos sí.

- Por ahora te toca ser suplente…

- Estoy en el banco (risas). Desde allí voy viendo y aprendo un poco más.

- Con el boxeo estuviste entrenando en un gimnasio de Junín, ¿vas a seguir allí?

-No, no estoy con eso. Sólo estoy dando las clases en San Martín. Con el boxeo nada. No estoy muy segura todavía, no quiero volver y arrepentirme un segundo después. Así que por ahora fútbol y clases.

- ¿Has recibido alguna propuesta para volver a subir al ring?

-Me dijeron que si entrenaba dos meses había para hacer una pelea, pero no me siento segura. Si tengo que volver, quiero hacerlo tranquila y muy bien. No quiero volver a pasar vergüenza. Porque si vuelvo, voy a ser mirada por todos.

-No la pasaste nada bien en su momento…

-Eso verdad. Por eso si vuelvo a boxear lo haré muy bien y con seguridad; sino, no vuelvo a ningún lado.

- ¿Y si se diera la posibilidad, has pensado en algún equipo técnico?

- Firmé contrato con Arano y él está esperando que yo arranque o no. Pero el profe que tengo lo puso Arano (NdR: Fabián Sosa, entrenador de Maxi Segura). Hablé con el profe y le dije que no me siento segura de volver. Tampoco me da mucha confianza y ya pasé por todo esto y necesito más estabilidad en ese ámbito.

- ¿Te han llamado u ofrecido otros entrenadores?

- Un montón, pero ya no creo en eso. Entonces, si vuelvo, es porque quiero y me siento segura de mí misma. Y si es por el tema de los profes, no me siento segura con ninguno.

La vida de Yésica Marcos no ha sido fácil en los últimos tiempos. Sin embargo, otra vez, poniéndole el corazón, vuelve a encaminarla. “Gracias a Dios me las estoy arreglando muy bien y se acomodó un poco a la situación. Estoy trabajando en la Municipalidad de San Martín y eso me ayuda muchísimo. Tengo 12 perros y un gato que me hacen compañía. Compro las bolsitas de alimentos para todo el mes. Vamos mejorando de a poco”, desliza.

El Bombón Asesino ha sabido dar batalla –y de las grandes-. No por nada fue doble campeona mundial. Hoy está enfocada en volcar sus conocimientos boxísticos y jugar al fútbol. El boxeo profesional, a esta altura de su vida, sólo puede llegar a ser parte de su historia. O un barajar y dar de nuevo. ¿Quién sabe?