Video: tras la derrota de Tigre, Brahian Aleman tuvo un fuerte cruce con los hinchas

Luego de la dura derrota por 3-2 ante Lanús, el mediocampista de Tigre, Brahian Aleman protagonizó un tenso momento con algunos hinchas mientras se retiraba del estadio y tuvo que ser separado por la policía, para evitar más problemas.

Brahian Alemán 🇺🇾, jugador de Tigre 🇦🇷, se bajó de su auto a discutir con los hinchas de El Matador después de la derrota ante Lanús pic.twitter.com/MzpdD96Rwv — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) March 12, 2024

Después del partido, el futbolista fue captado por las cámaras de TyC Sports mientras discutía con algunos hinchas que se acercaron hasta su auto para manifestar su descontento por el andar del club. Lejos de evitar la confrontación, Aleman se bajó del auto y fue directo a increpar a uno de los presentes, mientras dos policías lo frenaban para evitar que la cosa pase a mayores.

Si bien la cuestión no pasó más allá de un cruce verbal, lo cierto es que el episodio fue otra fiel muestra del malestar general de los hinchas de Tigre con el andar del equipo.

Ante Lanús, puntualmente, sufrió una derrota luego de haber estado 2-1 arriba en el marcador, algo que incluso derivó en que Néstor Gorosito decida suspender su conferencia de prensa.

Por otra parte, uno de los involucrados en la pelea con Aleman hizo un descargo en X (ex Twitter) y manifestó: “Le dije que deje de pelotudear y de mandar en cana a los pibes del club y se dedique a jugar, que para eso le pagan. No tardó 10 segundos en decirme que me iba a cagar a trompadas. Ojalá en la cancha se moviera tan rápido como cuando se bajó del auto”.