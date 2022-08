Video: por la pelea Gallardo vs. Beccacece, Germán Paoloski retó a Morena Beltrán al aire

En la previa del duelo por Copa Argentina entre River Plate y Defensa y Justicia, los periodistas Germán Paoloski y Morena Beltrán tuvieron un pequeño cruce al aire en ESPN al analizar la discusión que tuvieron los entrenadores Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece en un partido previo.

Todo comenzó cuando Paoloski relató el incidente entre los técnicos y defendió al Muñeco. “No tiene la culpa Gallardo porque el que se mandó la macana grande fue Beccacece. Fue insólito lo que hizo. Se le tiró encima a un jugador para que no sacara el lateral”, comenzó el conductor.

A lo que Morena Beltrán respondió: “Fue insólito, pero también la reacción de Gallardo fue algo sobradora”. Paoloski no se quedó callado y dijo que la reacción fue lógica porque se metió con un jugador de River: “¿Te parece bien que le haya bloqueado un lateral? ¿Te parece que está mal? Decimelo, no me pongas caras, estamos hablando...”, la corrigió.

Beltrán luego reconoció que ninguna de las reacciones de los entrenadores estuvieron bien.