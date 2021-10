Video: Perú se consagró campeón del Mundial de Globos que organizaron Ibai Llanos y Piqué

Finalizó el primer Mundial de Globos, un certamen sin precedentes. Este fenómeno nació después de un video viral que junto a 32 participantes de todo el mundo. Se consagró campeón Perú, quien estuvo representado por Francesco de la Cruz. En el juego final, derrotó por 6-2 a Alemania. Este campeonato fue creado en conjunto entre el español Ibai LLanos y el futbolista español, Gerard Piqué.

El Mundial de Globos surgió tras una publicación que se hizo viral, de dos jóvenes en Estados Unidos que se filmaron jugando con un globo en el living de su casa. Sin dudas, la acción de los dos jóvenes jugando entre los muebles de su casa, evitando que el globo tocara el suelo, despertó la admiración de millones de personas de todos los rincones del planeta.

El presidente de Perú ha felicitado al campeón del mundial de globos. Pero qué cojones. https://t.co/n1AYyo5S3C — Ibai (@IbaiLlanos) October 15, 2021

Mencionado certamen mundial, fue tendencia en Twitter y hubo más de 600 mil personas de todo el planeta siguiendo la transmisión.

¡¡PERÚ CAMPEÓN MUNDIAL!! 🏆 🇵🇪 🎈



¡FRANCESCO DE LA CRUZ ES CAMPEÓN DEL PRIMER MUNDIAL DE GLOBOS DE LA HISTORIA! 🤩#MundialDeGlobos pic.twitter.com/Cs4WAAcT0I — Pase Filtrado (@pasefiltradope) October 14, 2021

“Me encuentro muy cansado, apenas tengo aire”, afirmó De la Cruz, después de coronarse como el ganador tras una final increíble. “Fue una competición difícil, nadie es malo, todos son buenos y no me esperaba llegar hasta aquí pero lo he conseguido, gracias a Dios. Se lo dedico a mi madre que está en las gradas. Y a mis amigos que me han estado apoyando”, comentó todavía agitado antes de anticipar que si en 2022 vuelve a celebrarse él estará de nuevo presente.