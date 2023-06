Video: Messi explicó su decisión de irse al Inter Miami y el motivo principal fue su familia

“Pensar en mí, en mi familia...”. Los últimos días no fueron fáciles para Lionel Messi. A pesar de haber ganado todo a nivel clubes y de ser un campeón del mundo con la Selección Argentina, decidir el próximo paso en su carrera no fue sencillo y más cuando entre los interesados aparecía un club como Barcelona. Pensó en su entorno, en el futuro de sus mujer y sus hijos y confirmó lo que ya era un secreto a voces: seguirá su carrera el Inter Miami, donde firmará por dos años. Y fue crítico al explicar por qué no se dio su vuelta a España.

“Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barsa. Si bien me hubiese encantado, no se pudo. También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día”, explicó Leo a corazón abierto desde París en una extensa entrevista con Mundo Deportivo y Sport.

"En mis dos años en París no fui feliz. No disfrutaba y eso afectaba mi vida familiar. Me perdía mucho de la vida de mis hijos en el colegio. La decisión pasa por ahí también, para reencontrarme con mi familia, con mis hijos y disfrutar del día a día".



Si bien fue cauto al remarcar que “todavía no lo tengo cerrado al cien por cien”, la decisión está tomada (hay un precontrato firmado) y el propio Inter Miami ya le dedicó su primer posteo. Sin embargo, en medio de la felicidad por este nuevo desafío, dejó en claro que todavía sigue con la espina clavada desde aquel inesperado y abrupto adiós del Barcelona.

Comunicado de la MLS:



“Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver a Barcelona, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro. Tenía miedo a que volviera a pasar lo mismo y andar a las corridas como pasó, que me tuve que venir a París a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio”, reconoció en medio de una fuerte confesión sobre su paso por el PSG.

