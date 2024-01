Video: Luka Doncic sumó 73 puntos en un solo juego y obtuvo la cuarta mejor marca de la NBA

Doncic es distinto. Es un Aleph deportivo. Practica la técnica del close up. Le habla al ojo de la cámara: acérquese, televidente. Observe. Iré más despacio. No hay truco, es magia. Mire bien. Entréguese a la ilusión.



No se puede hacer más lento. pic.twitter.com/VgeTcpRrpA