En la entrada en calor del partido por Euroliga entre el Baskonia de España y el Fenerbahçe de Turquía, el argentino Luca Vildoza metió una pelota desde atrás de la cancha que es furor en redes sociales. Es que abundan las comparaciones entre el base marplatense y Stephen Curry, la estrella de la NBA.

El base de la selección argentina clavó la pelota altísima con el aro tapado por el tablero y las felicitaciones no tardaron en llegar. Su equipo se encuentra 14° en la Euroliga y 4° en la liga ABC de España, y el ex Quilmes viene teniendo muy buenas actuaciones y no deja de sorprender.