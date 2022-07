Video: hace 36 años Argentina se consagraba campeón del Mundial México 1986 con un Diego Maradona que enamoró a todos

🇦🇷 Diego Armando Maradona en México 1986:



◎ 1 gol y 4 asistencias en la fase de grupos.

◎ Doblete vs. Inglaterra en cuartos.

◎ Doblete vs. Bélgica en la semifinal.

◎ Asistencia vs. Alemania en la final.



🔥 Participó directamente en 10 de los 14 tantos. pic.twitter.com/soyc5PlGvh