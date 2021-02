Video: el pedido de disculpas públicas de Diego Díaz al entrenador Julio Falcioni

Diego Díaz habló hoy en vivo con Julio César Falcioni tras haber imitado ayer su voz e hizo un pedido de disculpas públicas.

“Estaba esperando este momento porque quería pedirte disculpas por lo que ayer he dicho en el programa. Sabés de mi admiración, cariño y afecto. He cometido un error y lo quería admitir públicamente. Primero para con vos, que fue a la persona que apenas llegué a mi casa llamé para contarte de lo sucedido. Y la Comisión Directiva y a la gente de Independiente que se ha sentido ofendida y damnificada por lo que he dicho. Repito sin ninguna intención de burlarme de lo que te ha pasado”, destacó el conductor en Superfútbol.

Acto seguido, agregó: “Quería poner la cabeza y disculparme públicamente en el mismo lugar en que me he equivocado ayer”.

La respuesta de Julio Falcioni a Diego Díaz

El entrenador aceptó las disculpas y respondió: “Listo está todo bien, tranquil, ya lo hablamos ayer. Yo no había visto el programa, después sí lo vi, pero todos tenemos derecho a equivocarnos”.

“Sabés que a toda la mesa que está ahí los aprecio mucho, les tengo un gran respeto y sabía que alguna cosa parecida podía pasar, era el único temor que tenía. Porque las luces del trabajo las tengo bien, las decisiones las tengo bien, tengo que corregir un poquito más la voz y nada más que eso. Pero lo más importante es que de salud estoy bien, puedo venir a trabajar y hacer las cosas que me gusta”, agregó.

Luego, para finalizar con el tema, comentó: “Los rayos curaron la enfermedad, pero hicieron mucho daño en las cuerdas vocales. Pero el tiempo y si dejo un poquito el cigarrillo estaré mejor”.