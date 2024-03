Video: el fuerte apoyo de De Paul a Di María tras las amenazas que recibió su familia

Rodrigo De Paul, uno de los refentes de la Selección Argentina, le brindó su apoyo a Ángel Di María, quien en las últimas horas sufrió durísimas amenazas narco hacia su familia en Rosario, ciudad a la que podría volver en caso de decidir retirarse en Rosario Central, el club de sus amores.

"LO VI CONMOVIDO Y CON LÁGRIMAS A DI MARÍA A LA MAÑANA. ME DA MUCHA LÁSTIMA QUE PASEN ESAS COSAS EN NUESTRO PAÍS"



Rodrigo De Paul se refirió a las amenazas que recibió la familia del Fideo en Rosario. pic.twitter.com/RsBYfTGI9f — TyC Sports (@TyCSports) March 27, 2024

“Justo estaba con él a la mañana cuando nos levantamos temprano. Obviamente no voy a contar cosas que son muy internas, pero sí que lo vimos conmovido, con lágrimas”, reveló el mediocampista del Atlético de Madrid en relación al Fideo.

Acto seguido, agregó: “Creo que si hay alguien que no merece que no tenga la posibilidad de volver a nuestro país cuando lo desea es él... Me da mucha lástima que pasen esas cosas en nuestro país, es muy grave”.

Rodrigo De Paul, CAPITÁN de la Selección Argentina en los últimos minutos vs Costa Rica. 🇦🇷👏🏼 pic.twitter.com/Izstw3udgm — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 27, 2024

“Sé bien todo lo que pasó ahí, el amor que tiene él por su país, su ciudad, su club, no cambia. Después tendrá que determinar qué decisión que toma. No es fácil. Fueron cosas muy fuertes. Él sabe que estamos con él a morir”, finalizó De Paul.

