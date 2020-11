José Manuel Urcera y Agustín Canapino fueron protagonista de un toque en los primeros metros de la segunda final del Súper TC2000 en Alta Gracia, donde por este incidente el sureño se despistó y recibió el impacto de Julián Santero. El piloto del Monti Motorsports habló sobre la maniobra.

“Opino que un choque de paragolpe delantero con paragolpe trasero no es auto puesto. Entiendo que si no me cierro el toque no se daba, pero también entiendo que Canapino al momento de tocar mi auto y saber que si no levanta un poco el final iba a ser que mi auto quede todo dado vuelta en la curva uno con 20 autos atrás y no levanta”, señaló en primer término Urcera en el programa Carburando En Casa.

Y añadió: “Me toca un poco, ve que empiezo a entrar en trompo y en vez de levantar y esperar. Una vez que me roza levantar como para que mi auto se acomode un poco, igual me iba a superar, elige no levantar, seguir a fondo y ahí mi auto queda cruzado en la pista y se acomoda por la potencia del Súper TC2000 que es un auto de tracción delantera, si fuera esta maniobra en un auto de tracción trasera quedo enroscado en el medio de la curva. Me parece que es una maniobra que no corresponde”.

A su vez, cuando se le preguntó si iba a hablar de la maniobra con Canapino, sostuvo: “No hay mucho para hablar con un tipo que se baja del auto y declara que jamás tocaría a un rival en la curva uno de la largada y dejarlo atravesado y con el riesgo que genera que vengan el resto del pelotón atrás. Está diciendo algo que lo hizo, entonces que puedo llegar a hablar, no tengo nada para hablar. Uno con los pilotos sabe con quién corre de cierta forma y con quién no, evidentemente él elige correr así conmigo y yo voy a tener que correr de la misma forma con él”.