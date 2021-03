UNA NUEVA DENUNCIA PODRÍA COMPLICAR A CARLOS SURACI

A partir del expediente Nº P-76368/20 de la Unidad Fiscal 19, con carátula “por estafa genérica” y bajo la actuación del fiscal Santiago Garay, trascendió que en las próximas horas quedarían imputados Carlos Suraci, presidente de la Liga Mendocina; su hijo Juan Pablo, Alfredo Arias, tesorero de la Liga Mendocina; y Ricardo Miranda, dueño de la empresa constructora SJ Solar S.A.

El hecho en cuestión señala una acusación por la venta de departamentos en el futuro edificio de la Liga Mendocina de Fútbol (Cervantes 1510, Godoy Cruz) que nunca se construyó y por el que recibieron tres vehículos como forma de pago.

El damnificado es Gustavo Ortolan, quien asegura haber sido víctima del delito de estafa, ya que entregó tres vehículos en forma de pago por una obra que nunca comenzó y que representan la suma de 255.000 dólares.

Según relataron fuentes consultadas, “en junio de 2019 firmaron los contratos de adhesión de fideicomiso y como la obra nunca se llevó a cabo, Ortolan empezó a enviar cartas documentos a la Liga Mendocina, a Miranda, a la empresa constructora y a la escribana. Por supuesto, nadie las contestó. En el expediente se adjuntaron contratos y el dominio de los rodados”.

Esta causa se desprende de otra iniciada anteriormente, bajo el expediente N° P-14374/20, por la presunta violación del artículo 173, inciso 7 del Código Procesal Penal de Mendoza, que habla de administración fraudulenta. Es allí donde se convoca a Ortolan como testigo y donde surge que “puede ser un posible damnificado”. Ante esto, tres días después, formaliza una denuncia y se forma el nuevo expediente. Todavía se están sustanciando pruebas”, dijeron allegados.

En su momento, el abogado de la Liga Mendocina, Alejandro Jofré, explicó: “se nos hizo un emplazamiento, pero como la Liga no tiene ningún tipo de relación contractual con esta persona, dado que no había nada suscripto con él, la carta se contestó desconociendo la relación. No nos consta lo que esta persona declaró porque la Liga Mendocina no es parte del juicio, no nos involucra y no nos han notificado nada sobre esta nueva declaración. Nosotros no podemos ingresar al expediente. De hecho, la Liga también es víctima porque invirtió en el fideicomiso”.

Carlos Suraci habló ayer con MAS Deportes y realizó un descargo por una situación que, a su entender, no tiene nada que ver con la Liga Mendocina. “Esto es un problema entre Ortolan y Miranda”, deslizó.

“La Liga Mendocina no le vendió nada ni hizo negocio alguno con él (por Ortolan). Lo que la Liga hizo fue firmar un convenio con Miranda, donde la Liga tenía 200 metros cuadrados para la construcción de la nueva sede. Por su parte, la empresa constructora tenía espacio para un emprendimiento de departamentos. Nosotros no tenemos nada firmado y en su momento rechazamos la carta documento”, explicó.

-¿Desconoce todo lo referido a este nuevo expediente y una posible imputación?

-Yo no estoy imputado. Lo que pasa es que mezclan todo y no tienen una sola prueba. No es claro lo de este muchacho; son todas denuncias verbales, sin ninguna prueba. Lo único que tiene es un recibo de Miranda. Es un problema de ellos; la Liga no tiene nada que ver con esta situación.

Mientras, el expediente ayer tuvo novedades y surgieron a partir de la declaración de la escribana María Lourdes Caggiano. Aunque no trascendió su testimonio, la causa podría derivar en una posible imputación para los involucrados.

Hoy, el abogado de Ortolan, Ariel Benavidez, presentará un escrito donde solicitará la “imputación de los involucrados”. Claro, dependerá del fiscal Santiago Ríos darle visto bueno a esta solicitud o requerir nuevas pruebas al expediente.

Una posible nueva imputación abriría un escenario complejo para el actual mandatario de la Liga.

Vale recordar que, a partir de la denuncia administrativa presentada en la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ), la doctora Carolina Lask, emitió una medida cautelar en la que “deberá suspenderse la tramitación de cualquier pieza administrativa de la Liga Mendocina de Fútbol ante la DPJ, hasta tanto no se resuelva la presente denuncia, a fin de evitar que se modifique el status quo de la entidad en relación a los hechos denunciados”. Esto imposibilita al ente que rige el fútbol mendocino a realizar cualquier tipo de asamblea o proceso eleccionario.

“Se reintegró el 70% del dinero de la obra”

Suraci quiso aprovechar la ocasión para informar sobre el retorno del dinero que en su momento fue entregado a la empresa constructora para la nueva sede de la Liga Mendocina: “Hemos recuperado el 70% de la plata que se le había dado a la constructora y en unos 30 días estará todo reintegrado”, confió.

“Nosotros entregamos 5.420.000 de pesos a cuenta de la obra, más 1.400.000 de pesos que se pagaron a un corralón para señar materiales. Ese dinero más los intereses es el que debe devolver la empresa. Hasta el momento fueron depositados 5 millones de pesos y en las próximas horas se devolverá un millón más. Y estimamos que en unos 30 días nos pagarán el millón y medio restante, con lo cual tendremos todo el dinero de nuevo a disposición en la cuenta de la Liga”, cerró.