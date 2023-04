Una de cal y una de arena: El árbitro del clásico de Avellaneda denunció amenazas, pero fue designado para el Mundial Sub 20

El árbitro Yael Falcón Pérez, quien dirigió el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing, reveló que luego del partido recibió amenazas, que le hicieron pintadas en la casa de su madre, que tiraron bengalas y que tuvo que ir la policía para sacar a la gente, pero también recibió la buena noticia que será el árbitro que representará a Argentina en el Mundial Sub 20 que se realizará en nuestro país.

“Mi mamá sufrió amenazas, pintadas en la casa, que le tiren bengalas a la puerta. Tuvieron que llamar a la policía para sacarlos. Se piensa que somos robots y que no nos podemos equivocar. No se permite el error. Hay cosas que son inadmisibles. He tenido amenazas. Fueron a la casa de mi madre. Dijeron a qué hora salía mi hijo del colegio. No son situaciones buenas. A mi criterio hubo un acierto. Aún así se vive esto. Imagínense en el error. Muchas veces lo que dice el periodismo denigra la envestidura arbitral. Somos seres humanos igual que todos. Tenemos una vida normal, común y corriente. Ojalá algún día esto cambie”, declaró Pérez.

Independiente y Racing en un clásico polémico por el penal a favor de la Academia. (Captura de TV)

Todo es fue generado por el polémico penal que cobró a favor de Racing: “Yo tengo claridad conceptual de la jugada y no tengo duda de la infracción. Consideré que fue sobre la línea. Escuché muchas versiones. Acá hay algo que es tácito. El empujón y la sujeción son movimientos continuos. El empujón finaliza cuando termina ese movimiento. Yo ya lo veo dentro del área, por eso sancioné penal. A veces es una milésima de segundo. Donde finaliza el contacto, que lo analizan desde la cabina, está sobre la línea. Es una jugada muy compleja que va a generar repercusiones para ambos lados. Uno toma las decisiones que cree que son las correctas. El VAR confirma, chequea y se decide”.

El árbitro Yael Falcón Pérez denunció amenazas, tras el clásico de Avellaneda.

También expresó que sabe que fue una jugada compleja: “Cuando sentencio la decisión de penal, Darío Herrera hace el chequeo. Cuando me lo confirma me dice que me quede tranquilo que termina empujándolo sobre la línea. El penal fue confirmado rápido. Nosotros tenemos la posibilidad del VAR. Acá no es algo que les parece o no les parece que es. La falta es clara. Nadie la discute. En el vestuario no hay señal y no agarré el teléfono”, aseguró.

Sobre la designación para el Mundial Sub 20 el Director Nacional de Arbitraje de la AFA, Federico Beligoy, adelantó que Falcón Pérez será el representante del arbitraje nacional que finalmente se desarrollará en nuestro país a partir del 20 de mayo.