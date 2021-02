Un vistazo a la primera fecha de la Copa de la Liga: cómo arrancó el Tomba y quién será su próximo rival

Después de la victoria del Tomba sobre Aldosivi por 2-1, el empate de Boca (2-2), y la derrota de River (1-2) de visitante, se cierra este lunes la primera fecha de la Copa de la Liga con tres partidos : Rosario Central vs Argentinos, Independiente vs Lanús y el postergado Platense vs Sarmiento.

El Tomba, con el regreso del Gallego Méndez se sube nuevamente al barco de los ganadores, o por lo menos , de los que se levantan con el pie derecho. la victoria de este inicio, le da la posibilidad de estar entre los líderes. Aunque es el principio, el elenco da esperanzas de que Mendoza vuelva a ser protagonista.

La próxima fecha (2da.) deberá recibir a Estudiantes de La Plata que viene de amargar al elenco de Marcelo Gallardo. Será una dura prueba para medir en qué nivel se encuentra, para luchar por la categoría y/o clasificar a la fase final.

Estos son los resultados y los goleadores de la primera fecha del torneo de primera división del fútbol argentino:

-Viernes:

Banfield 2 Álvarez (46), Galoppo (88)- Racing 0

Central Córdoba 0- Colón 3 Rodríguez (12), Sandoval (56), Leguizamón (78)

Unión 2 Cañete (29), Bognino (90+4)- Atl. Tucumán 2 Carrera (16), Vergini (40)

Sábado:

Aldosivi 1 Andrada (45+1)-Godoy Cruz 2 Bullaude (41), Badaloni (54)

Talleres 1 Auzqui (16)- Patronato 0

Vélez Sarsfield 1 Lucero (34)- Newell’s 0

San Lorenzo 2 Bruno Pittón (5), Di Santo (8)- Arsenal 1 Navas (30)

Domingo:

Defensa y J. 3 Bou (25 y 27), Hachen (75)- Huracán 2 Spina (43), Chávez (69)

Boca 2 Izquierdoz (42), Cardona (85)- Gimnasia LP 2 Guiffrey (45+1), Alemán (63)

Estudiantes 2 Díaz 77), Noguera (90+5)- River 1 Suárez (62)

Lunes:

Rosario Central vs Argentinos

Independiente vs Lanús

Postergado: Platense vs Sarmiento

Así están las posiciones de la Copa de la Liga Profesional:

Zona A:

Pts J G E P GF GC

1. Colón 3 1 1 0 0 3 0

2. Banfield 3 1 1 0 0 2 0

3. Estudiantes 3 1 1 0 0 2 1.

4.Godoy Cruz 3 1 1 0 0 2 1.

5.San Lorenzo 3 1 1 0 0 2 1

6. Argentinos 0 0 0 0 0 0 0.

7.Platense 0 0 0 0 0 0 0.

8.Rosario Central 0 0 0 0 0 0 0

9. Aldosivi 0 1 0 0 1 1 2.

10.Arsenal 0 1 0 0 1 1 2.

11.River Plate 0 1 0 0 1 1 2

12. Racing 0 1 0 0 1 0 2

13. Central Córdoba 0 1 0 0 1 0 3

Zona B:

Pts J G E P GF GC

1. Defensa y Justicia 3 1 1 0 0 3 2

2. Talleres 3 1 1 0 0 1 0.

3.Vélez Sarsfield 3 1 1 0 0 1 0

4. Atlético Tucumán 1 1 0 1 0 2 2.

5.Boca Juniors 1 1 0 1 0 2 2.

6.Gimnasia La Plata 1 1 0 1 0 2 2.

7.Unión 1 1 0 1 0 2 2

8. Independiente 0 0 0 0 0 0 0.

9Lanús 0 0 0 0 0 0 0.

10Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0

11. Huracán 0 1 0 0 1 2 3

12. Newell’s Old Boys 0 1 0 0 1 0

13. Patronato 0 1 0 0 1 0 1