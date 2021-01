Un guiño al destino: La foto de Maradona en Boca que se tatuó el defensor Marcos Rojo

En medio de los rumores que lo vinculan a Boca, Marcos Rojo se tomó un tiempo para su estética personal. En este caso decidió hacerse un tatuaje, y no cualquiera: dejará inmortalizado en su pierna derecha a Diego Maradona con la casaca del Xeneize, en el palco de La Bombonera, un habano en su boca y el gorro icónico de la revolución cubana. ¿Guiño para Riquelme y compañía?

El defensor de Manchester United está cerca de arribar a Boca, tras no ser tenido en cuenta por su técnico, Ole Gunnar Solskjaer. Ahora, para aumentar las especulaciones, se hace este tattoo con la cara del Diez, uno de los emblemas de Boca y del fútbol argentino en su conjunto.

Según dicen desde el Xeneize, las negociaciones van bien encaminadas y el jugador ve con buenos ojos ponerse la azul y oro. Desde Argentina cruzan los dedos por un detalle no menor: que no llegue una oferta de Europa por él, antes del cierre del libro de pases en el Viejo Continente, que será a fin de mes. Si eso pasa, será decisiva la postura del jugador, que hoy tiene ganas de quedarse en el país, porque económicamente saben que no podrán competir.

La persona que lo tatúa es Yeyo, quien también hizo lo propio con Pablo Hernández, que se hizo en su cuádriceps izquierdo un impresionante tatuaje de Diego Maradona levantando la Copa del Mundo en el Mundial de México 1986.

También a Patricio Monti, quien fue más allá en su amor por Diego Maradona. El juvenil de Gimnasia que también rapea y a quien el Diez le había pedido una canción para él, se tatuó su imagen con un realismo que impresiona. Incluso, Dalma expresó que “amó” semejante homenaje para su padre.