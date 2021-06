Un experimentado y una promesa: los nuevos nombres que circulan en el Mundo Boca

Walter Sabatini, dirigente del área técnica del Bologna de Italia, reconoció el interés de Boca por el futbolista Gary Medel, quien ya jugara en el club “xeneize” desde mediados de 2009 hasta enero de 2011.

“Sabemos del interés de Boca. A Medel le queda un año de contrato y no sabemos qué pasa por la cabeza del jugador”, dijo el dirigente al diario La Tercera de Chile.

Gary Medel ya pasó por Boca (Foto: AP).

El futbolista, de 33 años, quien integra la selección de fútbol de Chile y que mantiene una amistad con Juan Román Riquelme de la época en que fueron compañeros en Boca, le habría dicho a su círculo íntimo que le gustaría volver a jugar en el club de la Ribera.

Por otra parte, en las últimas horas circuló el rumor que el CSKA de Moscú podría ceder a préstamo a Adolfo Gaich, quien el 30 de junio termina su préstamo con el Benevento de Italia.

El juvenil ex San Lorenzo y convocado a la Selección Argentina Sub23 que disputará los Juegos Olímpicos no vería con malos ojos llegar al xeneize para sumar minutos, ya que el equipo de Miguel Russo no tiene un delantero de sus características luego de las salidas de Carlos Tevez y Franco Soldano.