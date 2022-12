Un ex campeón del mundo con Francia cargó con todo contra el “Dibu” Martínez

El triunfo de la Selección Argentina en la final del Mundial de Qatar ante Francia generó la reacción de un ex campeón del mundo en Rusia 2018 que disparó duramente contra Emiliano Martínez.

Adil Rami no tuvo reparos a la hora de insultar al “Dibu”, quien tuvo una impecable actuación bajo el arco albiceleste durante la final y fue reconocido por la FIFA como el Mejor arquero del Mundial, pero tuvo gestos que no le gustaron al ex defensor.

Los posteos de Rami contra el "Dibu" Martínez.

A través de sus redes sociales, Rami destiló odio contra Martínez y, como era de esperarse, defendió a Kylian Mbappé luego de las burlas del arquero durante y post partido (posó con un muñeco con la cara del delantero del PSG).

En su primer publicación en las historias de Instagram, Rami calificó a Martínez como “El mayor pedazo de mierda del mundo” y “el hombre más odiado”.

Luego, con una foto de Yassine Bono, arquero de Marruecos, consideró “el guante de oro es él” y no el arquero de la Selección Argentina.

Sin poder superar la derrota, Rami continuó descalificando los festejos: “Mbappé los traumatiza tanto que celebran más la victoria contra nuestro prodigio que su Mundial”.