Un banco de pruebas llamado Godoy Cruz: quince entrenadores “debutantes” en Primera División

Innovar en la búsqueda de directores técnicos ya es una marca registrada de Godoy Cruz, una institución que acostumbra salirse de la rueda de apellidos repetidos que van de un club al otro y apuesta por entrenadores sin tanto currículum, deseosos de tener una oportunidad en la élite del fútbol argentino para mostrar su trabajo, afrontar desafíos importantes y luego hacer carrera en la profesión. Lo mismo suele suceder con el mercado de pases de jugadores, donde el Tomba es especialista en abrir fronteras para jugadores sin renombre ni recorrido en Primera que luego son eyectados a la fama.

La lista de técnicos que dirigieron a Godoy Cruz en Primera División es realmente extensa. La dupla compuesta por Favio Orsi-Sergio Gómez será la número 32 desde que el club milita en la máxima categoría de AFA. Y la curiosidad que se desprende de esa nómina es que 15 de ellos hicieron su estreno absoluto en la “A”: Daniel Oldrá, Diego Cocca, Omar Asad, Jorge Da Silva, Martín Palermo, Jorge Almirón, Carlos Mayor, Gabriel Heinze, Mauricio Larriera, Diego Dabove, Marcelo Gómez, Javier Patalano, Diego Martínez, Diego Flores y ahora Orsi-Gómez, una dupla forjada en el Ascenso del fútbol argentino.

¿Cómo le fue a cada uno de ellos en sus estrenos?

El primer DT “debutante” en representar al Expreso en Primera fue el máximo ídolo de la institución: Walter Daniel Oldrá. El “Gato” fue nada menos que el que logró depositarlo nuevamente en la “A” tras el descenso de categoría en 2007 y su estreno en la máxima división fue con triunfo ante Banfield por 2 a 1 el Sur bonaerense. Entre interinatos y ciclos oficiales, el actual manager del Expreso tuvo diez períodos como DT de Godoy Cruz. El último, de pocos partidos, fue después del alejamiento de Diego Martínez.

Gato

El siguiente fue Diego Martín Cocca, quien venía de dirigir a la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia en la B Nacional. Y en su primera vez en el banco del Expreso como DT de Primera división rescató un empate (1-1) ante Independiente en Avellaneda. La dirigencia del Tomba lo fue a buscar para que lo salvara del descenso, objetivo que cumplió con creces y con un equipo que se ganó el respeto de todos por su fútbol vistoso y moderno.

Diego Cocca, y una frase desafortunada sobre Independiente (Foto: La Voz / Archivo).

En 2010 fue el turno de Omar Andrés Asad. El Turco, que sólo había dirigido en las inferiores de Vélez, logró un histórico tercer puesto que clasificó a Godoy Cruz (y al fútbol mendocino) por primera vez a una Copa Libertadores de América. El ex goleador de Vélez también debutó con el pie derecho: victoria 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Malvinas Argentinas.

Asad no tuvo un buen retorno a Godoy Cruz (Foto: DyN).

Sin dudas que el debut más recordado por el resultado y el rival fue el de Jorge Orosmán Da Silva, quien en el Clausura 2011 inició su camino nada menos que con una goleada (4-1) ante Boca Juniors en la mítica Bombonera, en una tarde inolvidable para el fútbol mendocino. Tras clasificar al Tomba a la Copa Libertadores 2012, decidió renunciar a causa de una relación desgastada con la dirigencia.

Ex DT de Godoy Cruz Jorge Da Silva

Luego de la segunda parte de Asad, esta vez sin pena ni gloria, su sustituto fue otro excentrodelantero que comenzaba a hacer sus primeras armas como técnico: Martín Palermo. Hacía un par de años que el Titán se había retirado de la actividad y en Godoy Cruz dio un primer paso importante en su incipiente carrera como entrenador, que hoy tiene un gran presente en la Copa de la Liga Profesional dirigiendo Aldosivi de Mar del Plata. El debut del histórico goleador de Boca fue en Mendoza con un 0-0 ante Quilmes.

Martín Palermo no se fue bien de Godoy Cruz (Foto: DyN / Archivo).

Jorge Francisco Almirón fue el elegido tras la conflictiva partida de Palermo. El “Negro”, que en Argentina sólo había dirigido a Defensa y Justicia en segunda división, llegó de México con su impronta “Lavolpiana”. Tomó un equipo en descenso directo y lo salvó milagrosamente en la última fecha. Eso sí, al igual que había pasado con Cocca, dejó un legado difícil de olvidar, no por nada el ahora vicepresidente tombino, José Mansur, fue a buscarlo varias veces más sin poder concretar el sueño de su regreso. Almirón empezó el Torneo Final 2014 con una dolorosa derrota (1-2) ante un rival directo como Argentinos Juniors.

Jorge Almirón cuando dirigió al tomba en 2014.

Carlos Alberto Mayor, otro tapado, llegó para sustituir a Almirón, quien marchó seducido por el Rojo de Avellaneda. En su debut, el equipo se vio las caras ante el Halcón de Varela por la Copa Argentina y logró remontar un 0-3. Fue empate 3-3, aunque los penales le dieron la espalda al Tomba, que cayó por 4-2 y fue eliminado de la competencia por Defensa. El ex Argentinos fue despedido porque el equipo deambulaba por el fondo de la tabla, con apenas 14 puntos en 14 jornadas y era el equipo más goleado con 30 tantos en contra.

Carlos Mayor asumió días antes del inicio del torneo en reemplazo de Almirón. (Foto: Los Andes)

Tras otro ciclo obligado de Oldrá, quien asumió el cargo fue Gabriel Heinze. El “Gringo”, que durante los primeros partidos no pudo ingresar a la cancha porque no era DT recibido, inició su breve proceso con una goleada 3-0 ante el débil Crucero del Norte. Sin embargo, debió dejar su cargo a los once partidos luego de que los hinchas se manifestaran en su contra y, con sus desmanes, obligaran a suspender un partido ante Racing en el Malvinas Argentinas.

Heinze, en la cuerda floja. (Foto. Internet)

Tras el buen primer paso de Sebastián “Gallego” Méndez y el primer ciclo del cuestionado Lucas Bernardi, dos que sí tenían experiencia en la élite del fútbol argentino, quien tomó la posta fue el uruguayo Mauricio Larriera. El ex Racing de Montevideo cumplió su sueño de dirigir en el fútbol criollo debutando nada menos que en Brasil y en el duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2017. Esa noche, el Tomba cayó 2-1 y fue eliminado por Gremio de Porto Alegre, que luego sería el campeón. El charrúa sólo dirigió a Godoy Cruz durante 15 partidos (entre Superliga, Copa Libertadores de América y Copa Argentina), con siete victorias, seis derrotas y dos empates.

Mauricio Larriera, dejaría su cargo como Dt de Godoy Cruz en los próximos días\u002E

En diciembre de 2017 se dio quizá el caso más emblemático de los inexpertos como DT. Luego del alejamiento del uruguayo, el desconocido Diego Omar Dabove fue el elegido por la dirigencia para calzarse el buzo de entrenador. La mayor parte de su carrera había estado ligada al entrenamiento de arqueros y, hasta ese momento, sólo había sido DT en Racing de Olavarría, en el Torneo Federal A, y de la Reserva del Tomba. Con él, Godoy Cruz no solamente comenzó con el pie derecho (triunfo 1-0 ante Chacarita) sino que protagonizó un 2018 de ensueño con un subcampeonato de la Superliga 2017/18 y la clasificación a la Copa Libertadores de América 2019. Se convirtió en el “inexperto” de mejor cosecha en la Bodega.

El técnico Diego Dabove ya tiene en carpeta los jugadores con los que no podrá contar en la próximo temporada en Godoy Cruz\u002E

Luego de haber trabajado durante una larga etapa en la Reserva de Vélez, Marcelo Gómez fue confirmado como el técnico del Tomba en reemplazo de Dabove. Sin embargo, el “Negro” estuvo lejos de repetir la campaña de su ex compañero el “Turco” Asad y fue destituido del cargo de manera prematura. Debutó con derrota (0-2) versus Lanús en el Malvinas y duró apenas 6 partidos (perdió 5 y ganó 1) y con el 16,6% de efectividad, igualó la peor campaña en Primera, la de Enzo Trossero.

"La evaluación del estado físico de los jugadores del Tomba es un desastre, lapidaria"

Tras la partida del “Negro”, otra vez asumió Lucas Bernardi, y luego, para tratar de intentar otro “efecto Dabove”, la dirigencia de Godoy Cruz buscó al sucesor en la Reserva: Alejandro Javier Patalano. El DT asumió su cargo en agosto de 2019. Tras debutar con una victoria 2-1 ante Estudiantes de La Plata, sufrió cuatro derrotas en serie y le dejó su cargo a Oldrá, que luego fue reemplazado por Mario Sciacqua, quien fue “invitado” a rescindir su vínculo en pleno receso por pandemia.

Renunció Diego Martínez al cargo como técnico del equipo mendocino de Godoy cruz.

Diego Hernán Martínez dirigía a Estudiantes de Caseros, al que en 2019 había subido de Primera B a la Primera Nacional. Ocupaba el tercer puesto de la Zona A que daba acceso al Reducido por el segundo ascenso, cuando fue presentado a finales de mayo de 2020. El actual DT de Tigre (al que ascendió a Primera el año pasado), comenzó con un traspié (2-1) frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Sin embargo, los resultados en la Copa Maradona le permitieron dirigir apenas nueve encuentros. Entre la primera fase y la zona complementación, Godoy Cruz no pudo ganar (cosechó siete derrotas y dos empates) y se tuvo que ir.

Tras el segundo ciclo del “Gallego” Méndez como entrenador, Mansur y compañía apostaron otra vez por una elección sorprendente para ocupar el cargo de DT: el inexperto: Rodolfo Diego Flores. El cordobés sólo tenía en su corto currículum haber sido asistente técnico de Marcelo Bielsa en Francia e Inglaterra, donde también había oficiado como traductor del “Loco” en algunas conferencias de prensa. El Traductor arrancó con todo: goleó 4-0 a Gimnasia LP en el Gambarte y logró mantenerse invicto en sus primeros 9 partidos. Después llegó a la semifinal de Copa Argentina, donde cayó 1-0 ante Talleres de Córdoba. El Tomba ofrecía un fútbol ofensivo vistoso a los ojos, pero no alcanzó para salir del penúltimo puesto de la zona de descenso. El empate ante Arsenal 3-3, luego de ir ganando 3-0, fue la gota que rebalsó el vaso.

Futbol Liga Profesional Godoy Cruz Antonio Tomba vs. Estudiantes de la Plata en el estadio Malvinas Argentinas en Mendoza. Diego Flores D.T. de Godoy Cruz Antonio Tomba Foto: José Gutierrez / Los Andes

Tras la salida de Diego Flores, el pasado lunes por la mañana, Godoy Cruz presentó en sociedad a la nueva dupla técnica: Favio Orsi-Sergio Gómez, quienes a pesar de su larga trayectoria juntos en el ascenso, tendrán el próximo domingo su primera vez en la élite del fútbol argentino. El binomio tuvo su primera experiencia en la Primera C dirigiendo Fénix, en la temporada 2012/2013. Asumieron a nueve fechas del final y lograron el ascenso a la Primera B Metropolitana, a través del Torneo Reducido. Luego consiguieron el campeonato de la Primera B Metropolitana 2016/17 con Flandria y ascendieron al “Canario” a la Primera Nacional por primera vez en su historia. Tras su paso por Jáuregui, llegó el turno de Almagro. Luego de siete meses en el Tricolor, San Martín de Tucumán puso sus ojos en ellos y el corte por la pandemia de coronavirus les quitó una gran chance de ascender al equipo a la Liga Profesional. Su última experiencia fue en Ferro Carril Oeste, club que dejaron a fines de 2021 tras una excelente campaña que terminó con la caída frente a Quilmes en el Reducido, con un polémico penal cobrado por Nicolás Lamolina.

11 de abril 2022 Deportes Asumen como entrenadores Favio Orsi (calvo) y Sergio Gómez, del plantel de fútbol del Club Atlético Godoy Cruz Antonio Tomba La salida de Diego Flores de la dirección técnica de Godoy Cruz precipitó la llegada de la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez. Hoy realizaron una practica en su predio Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

“Cuando comenzamos a dirigir con Sergio hace once años, arrancamos en la última categoría del fútbol argentino y nos planteamos el objetivo de llegar a Primera, algo que en ese momento parecía una utopía. Nos costó mucho, fue un camino largo. Fuimos ascendiendo en todas las categorías que nos tocó jugar, crecimos como cuerpo técnico y estamos orgulloso del camino recorrido. Estamos agradecidos a Godoy Cruz por confiar en nuestro trabajo y capacidad”, confesó Orsi en la conferencia de prensa del lunes pasado.

Definitivamente, el Tomba es un gran banco de pruebas. La política de los dirigentes de darle oportunidades a entrenadores jóvenes, audaces y un tanto desconocidos o inexpertos es parte de una decisión que se ha repetido a lo largo de muchos años de gestión. Un tubo de ensayo que muchas veces oficia de catapulta a la gloria... o a Devoto.

Durante 16 temporadas, 32 entrenadores

El Tomba comienza un nuevo ciclo. La frase, lamentablemente, está de moda en el mundo bodeguero de los últimos cuatro años. De hecho, desde la partida de Diego Dabove, el último DT que protagonizó con el Expreso y le peleó el título hasta el final nada menos que a Boca, pasaron Marcelo Gómez (2019), Lucas Bernardi (2019), Javier Patalano (2019), Daniel Oldrá (2019), Mario Sciacqua (2020), Diego Martínez (2020), Daniel Oldrá (2021), Sebastián Méndez (2021) y Diego Flores (2021-22). Los técnicos pasan demasiado rápido por Godoy Cruz, que con el arribo de la dupla Orsi-Gómez, Godoy Cruz tendrá su cuerpo técnico número 32 desde que milita en el fútbol de elite de AFA.

El que más se repitió. Daniel Oldrá es el bombero al que siempre llaman cuando los resultados no acompañan y tanto es su amor por Godoy Cruz, que generalmente siempre da una respuesta positiva cuando le plantean asumir como interino. Lo hizo en siete oportunidades en la última década. El último, luego del alejamiento de Diego Martínez, cuando el club debía afrontar su partido de primera ronda de Copa Argentina, ante Juan José de Urquiza. La victoria 3-1 renovó esperanzas de un plantel que venía golpeado, aunque el propio “Gato” había anunciado que dejaría el cargo y la dirigencia convocó nuevamente a Sebastián Méndez. En total, los números del emblema de Godoy Cruz Antonio Tomba en el banco de suplentes, no son de los mejores. En Primera División, Oldrá estuvo al frente del primer equipo en 53 partidos de la máxima categoría, obteniendo 15 victorias, 11 empates y 27 derrotas.

TODOS LOS DT DEL TOMBA EN PRIMERA

Nombre Año

Juan Manuel Llop 2006

Daniel Oldrá 2007-2008

Diego Cocca 2008-2009

Daniel Oldrá 2009

Enzo Trossero 2009

Omar Asad 2010

Jorge Da Silva 2011

Nery Pumpido 2012

Daniel Oldrá 2012

Omar Asad 2012

Daniel Oldrá 2012

Martín Palermo 2012-2013

Jorge Almirón 2014

Daniel Oldrá 2014

Carlos Alberto Mayor 2014

Daniel Oldrá 2014 - 2015

Gabriel Heinze 2015

Daniel Oldrá 2015

Sebastián Méndez 2016

Lucas Bernardi 2016-2017

Mauricio Larriera 2017

Diego Dabove 2018

Marcelo Gómez 2019

Lucas Bernardi 2019

Javier Patalano 2019

Daniel Oldrá 2019

Mario Sciacqua 2020

Diego Martínez 2020

Daniel Oldrá 2020-2021

Sebastián Méndez 2021

Diego Flores 2021-2022

Favio Orsi-Sergio Gómez 2022