Un ayudante de Jorge Sampaoli se agarró a trompadas con una figura de Flamengo y los jugadores se rebelaron

El Flamengo de Jorge Sampaoli logró un gran triunfo 2-1 al Atlético Mineiro en la fecha 17 del Brasileirao, después de estar abajo en el marcador y cosechó una victoria que le permitió subir al segundo lugar de las posiciones que encabeza el Botafogo.

Sin embargo, lo que parecía ser un motivo de alegría, terminó muy mal debido a un hecho sumamente insólito en el fútbol de Brasil, cuando Pablo Hernández, preparador físico del plantel, le pegó una piña en la boca a Pedro Guillherme, uno de los goleadores y figuras del equipo de Río de Janeiro.

Pablo Fernández, preparador físico de Jorge Sampaoli

Según los último trascendidos, el delantero le habría reclamado de forma vehemente a Jorge Sampaoli por su falta de minutos. Fue por este motivo que el PF apareció para defender a Sampaoli y golpeó en la boca al brasileño, quien sufrió lesiones en sus labios y dientes. El delantero realizó la denuncia correspondiente en la comisaría una vez que salieron del Maracaná y el plantel se solidarizó con la víctima, al ir a testificar (Thiago Maia, Everton Cebolinha y Pablo) a su favor en una comisaría de Belo Horizonte.

El descargo de Pedro en sus redes sociales

Pedro Guillherme, quien fuera el goleador de la Copa Libertadores 2022 realizó una publicación en su cuenta de Instagram sobre lo sucedido y recibió el apoyo de los hinchas, algunos colegas y sus propios compañeros

“Podría estar aquí hablando de los pocos minutos que recibí en los últimos partidos, pero lo que pasó hoy fue más grave que lo que puede pasar dentro de las cuatro líneas. Cobardemente, sin motivo e inexplicablemente, fui atacado, golpeado en la cara, por Pablo Hernández, miembro del cuerpo técnico de Sampaoli”, comenzó el futbolista de 26 años en sus redes sociales.

El descargo de Pedro en redes sociales

“La cobardía física se antepuso a la cobardía psicológica que he sufrido en las últimas semanas. Alguien que se cree con derecho a agredir a otro no merece el respeto de nadie. He pasado por muchas pruebas aquí en Flamengo, pero nada se compara con la cobardía sufrida hoy”, sumó Pedro en su descargo.

Recordemos que Flamengo había perdido solamente 1 de sus últimos 21 partidos y el próximo jueves recibe a Olimpia de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Pedro fue agredido por el PF de Jorge Sampaoli

