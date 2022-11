Un algoritmo predijo el destino de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022

El Mundial Qatar 2022 está cada vez más cerca y la Argentina se encuentra con muchísima confianza para llegar a instancias finales, aunque no la tendrá del todo fácil, debido a las enormes potencias que deberá sortear en el camino.

En las últimas horas, la empresa BCA Research realizó una ardua investigación que llevó el nombre de “The Most Important Of All unimportant Forecast 2nd Edition 2022, FIFA World Cup” y que tuvo como base a múltiples estadísticas de los futbolistas que son habituales titulares en sus selecciones. Además, también uso datos del videojuego FIFA, así como todos los resultados y estadísticas registradas en las últimas cinco copas del mundo: Corea-Japon 2022, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Argentina buscará en Qatar su tercera conquista Mundial

El estudio llegó a la conclusión sobre los finalistas: “existe una gran probabilidad de que la final entre Argentina y Portugal se decida desde los tiros penales, siendo la ‘Albiceleste’ la que tendría todo a su favor”, revelaron y se basaron en los datos de que ello puede ocurrir porque “a lo largo de la historia en Mundiales, el cuadro sudamericano ha ganado cuatro de sus cinco tandas de penales en las Copas del Mundo con un 77% de éxito en los tiros”. Caso contrario a Portugal, que la única que disputó la perdió ante Inglaterra en 2006.

Lionel Messi levanta la copa de la Finalissima ante Italia. (AP)

¿Argentina se podría cruzar con Portugal?

Recordemos que según el sorteo, Argentina fue ubicada en el Grupo C de Qatar 2022 y debuta ante Arabia Saudita, el próximo 22 de noviembre en el estadio Lusail. Cuatro días más tarde enfrentará a México. Dicho cotejo se llevará a cabo en el mismo campo deportivo. Finalmente, Messi y compañía cerrarán su participación en esta primera fase ante Polonia en el estadio 974 de Doha.

Por su lado, Portugal integral el Grupo H y mide fuerzas con Ghana el día 24, para después afrontar uno de los partidos más esperados de fase de grupos: ante Uruguay, el 28 del mismo mes. Finalmente jugará con Corea del Sur, en el Ciudad de la Educación el 2 de diciembre.

Cristiano Ronaldo sufre la derrota de Portugal ante España en la Nations League. (AP)

Debido a la ubicación de estas selecciones, ambas podrían cruzarse en semifinales si Argentina sale segunda en su grupo y si Portugal figura como primera o viceversa, pero en caso de que ambas sigan la lógica y figuren en el primer lugar de sus respectivos grupos, las espera la final del Mundial Qatar 2022, lo que significaría un estupendo cierre para la carrera internacional de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo.