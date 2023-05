Tras las críticas, limarán “el bulto” de la estatua de Marcelo Gallardo

Para sorpresa de varios y no solo de los hinchas de River, la estatua de Marcelo Gallardo se viralizó luego de la presentación oficial y ante los ojos del propio DT que presenció el homenaje. Lo que sería otro día inolvidable para la historia de River, la ceremonia estuvo marcada por el polémico diseño de la figura, específicamente en su entrepierna.

Aun así, este 27 de mayo de 2023 quedará en la memoria por el tributo a Marcelo Gallardo. El entrenador, acompañado por cientos de hinchas y personalidades del mundo River, estuvo presente cuando el club develó la estatua del DT, instalada sobre la avenida Figueroa Alcorta.

Tras la polémica, modificaran el diseño de la estatua. Foto: Twitter/@TNTSportsAR

Según informó el periodista deportivo Maximiliano Grillo, el “bulto” de la figura que representa al ‘Muñeco’ sufrirá cambios tras la polémica. La noticia fue difundida por TNT Sports Argentina, en su cuenta oficial de Twitter, bajo la descripción: “Limarán el detalle del “bulto” en la estatua de Marcelo Gallardo, luego de las críticas recibidas tras su inauguración”.

La idea de la estatua se dio gracias a una iniciativa de Carlos Trillo, post consagración en la Libertadores 2018. Cuatro años y medio más tarde (en el medio hubo una pandemia que postergó la presentación del monumento) y con la aprobación de la actual dirigencia, se presentó en sociedad.

Los usuarios de Twitter bromearon con la estatua de Gallardo. Foto: Twitter/@barmariano

Gallardo, como no podía ser de otra manera, fue el gran protagonista en su día. Quienes asistieron escucharon su emotivo discurso, aunque la atención se la llevó la estatua. En redes se habló del tema y obviamente no se dejó de lado un detalle particular de la figura, con casi siete metros de altura.

Muchos usuarios, no sólo los hinchas de River, hicieron referencia a cierta prominencia que se pudo apreciar en esta obra de arte. Enseguida, los memes y comentarios alusivos aparecieron. A continuación, algunos.

Estallaron los memes luego de conocerse la estatua al 'Muñeco' Gallardo. Foto: Twitter/@De_Kerusa

Estallaron los memes luego de conocerse la estatua al 'Muñeco' Gallardo. Foto: Twitter/@tinchoxx

