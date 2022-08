Torneo Federal A: dura derrota de Huracán Las Heras ante Sol de Mayo de Viedma

Entró dormido y le convirtieron antes de que se cumplieran los cinco minutos iniciales. De hecho, hasta promediando la primera parte, Huracán Las Heras estuvo para el cachetazo. Pero, Sol de Mayo lo dejó vivo y desde ese momento, el Globo acumuló méritos como para empatarlo o pasarlo a ganar, sin embargo, por tercera fecha consecutiva, el equipo de Alejandro Abaurre no pudo sumar de a tres, por lo que se alejó más del objetivo de llegar a clasificar al Reducido por el ascenso. Fue derrota en Viedma, por 3-1, aunque injusta por lo mostrado en un encuentro que el visitante jugó con un hombre menos desde los 37 del PT.

El dueño de casa mandó en las acciones con un Osurak que no era bien tomado en zona por Huracán Las Heras. Entonces, no extrañó que Sol de Mayo se pusiera en ventaja tras una intervención de Baldebenito, la pelota pegó en el palo y en el rebote, el propio Osurak puso a su equipo en ventaja. Lejos de acusar el golpe, HLH seguía cometiendo errores en su campo y en cada ataque, los de Funes parecían que podían marcar el tercero antes que el segundo. Pero después de algunos intentos, “Sol” cedió protagonismo y con algunos balones de pelota detenida, el Globo acercó peligro sobre Maza. En una de esas jugadas, Biasutti y Leiva fueron a buscar un centro y el baló pegó en el palo derecho del aquero local. Con esa jugada más otras chances que llegaron por la misma vía, el visitante hizo méritos para encontrar la igualdad, pero no tuvo suerte frente a un Maza que se mostró seguro en ese par de intervenciones. Sin embargo, todo lo bueno que había mostrado Huracán, se complicó con la infantil expulsión de Correa, tras una falta innecesaria sobre Trujillo. De todas maneras, el Globito laherino siguió intentando y metió a su rival en su arco, aunque sin las ideas claras como para poner a un jugador cara a cara con el “1″ de Sol de Mayo.

En el complemento, el ingreso de Ignacio Sabatini le permitió a Huracán tener más presencia del medio hacia arriba, ante un conjunto patagónico que encontró el 2-0 con un penal ejecutado por Paredes. De la misma manera, Sabatini le dio vida a su equipo, con un remate fuerte que tocó el travesaño y dejó sin respuestas a Maza. Era el momento del Globo, que dominaba y tenía territorio para buscar la heroica. Pero en una contra fulminante, el ingresado Fernández le puso cifras definitivas al encuentro y dejó sin reacción a un Huracán que había sufrido una nueva expulsión, en esta oportunidad, de Matías Contreras. Y no pasó más nada. El árbitro cordobés Correa terminó el partido y decretó la segunda derrota consecutiva de HLH, que no gana desde hace cuatro encuentros y que por eso en la actualidad sigue lejos de los puestos de clasificación.

La síntesis del Sol de Mayo 3 - Huracán Las Heras 1

SOL DE MAYO DE VIEDMA (3): Nicolás Maza; Maximiliano Paredes; Diego Zalazar; Fernando Trujillo; Fabricio Elgorriaga; Lucas Argüello; Matías García; Gonzalo Muscia; Iván Escobares; Maximiliano Osurak; F. Valdebenito. DT: Diego Funes.

HURACÁN LAS HERAS (1): Ignacio Acordino; Gabriel Vallés; Matías Contreras; Julián Moyano; Mauro Visaguirre; Martín Correa; Fabricio Ojeda; Brian Zabaleta; Matías Navarro; Francisco Biasutti; Gianfranco Leiva. DT: Alejandro Abaurre

Estadio: Sol de Mayo.

Goles: en el primer tiempo; 4′ Osurak (SM). En el segundo; 23′ Paredes de penal (SM); 28′ Sabatini de penal (HLH); 43′ Fernández (SM).

Cambios: en el segundo tiempo, al inicio, Sabatini por Biasutti (H); 12′ López por Visaguirre y Tejada por Navarro (HLH); 16′ Díaz por Baldebenito y Aguirre por Argüello (SM); 25′ Ponce por Zabaleta (HLH); 38′ Lucero por Ojeda (HLH); 39′ Fernández por Muscia (SM).

Incidencias: en el primer tiempo; 37′ expulsado Correa (HLH). En el segundo; 44′ expulsado Contreras (HLH).

Árbitro: Jonathan Correa.