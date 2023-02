Tomba: tercera derrota al hilo y un par de alarmas que empiezan a sonar

En las inmediaciones del estadio Feliciano Gambarte comenzaron a sonar un par de alarmas durante las últimas horas. Ruidosas, molestas, que inquietan a más de uno. Es que Godoy Cruz Antonio Tomba no levanta cabeza: perdió tres de los últimos cinco partidos y, más allá de los resultados, no convence en cuanto a la producción de juego.

Lo expuesto frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito no deja lugar a dudas. El Tomba juega mal, no sigue una línea clara, da ventajas, en el área propia cae en yerros evitables y lo paga muy caro. Extraño bajón ya que en las primeras jornadas de la Liga Profesional, ante Barracas Central y Colón de Santa Fe, el equipo ganó exhibiendo cosas interesantes. Ok, no lució, pero ganó con justicia tras una dura pretemporada.

El Tomba visitó al Canalla en el Gigante de Arroyito y se volvió sin nada. / @RosarioCentral

En cambio, el Expreso fue otro desde aquel partido frente a San Lorenzo en Buenos Aires. Desconectado, inocente, con poco poder de fuego de tres cuartos hacia adelante. Lo mismo le pasó ante Estudiantes de La Plata en Mendoza y en la noche del viernes, en la casa del Canalla, volvió a decepcionar.

El tema es que, según lo que mostró en los últimos tres encuentros, Godoy Cruz no asusta a nadie. Peca de confiado al proponer el golpe por golpe en calidad de visitante, lo que podría suponer algo positivo, pero no. Porque lo hace mal. Con debilidades, espacios en el retroceso y sin inquietar demasiado el arco rival.

El dato no permite debate: el equipo de Diego Flores lleva 274 minutos sin anotar un gol. El último lo hizo el joven Ulariaga a Colón. Es mucho tiempo sin embocarla. Y un equipo que pretende lograr cosas grandes, o al menos permanecer en Primera división, tiene que acusar recibo y reaccionar rápido.

Alarma 1: el bajo nivel futbolístico

Muchos podrán decir “esto recién empieza, hay que tener paciencia” en referencia a las 5 fechas disputadas hasta aquí en la máxima categoría. Otros apoyarán el concepto que recientemente instalara Juan Román Riquelme, vicepresidente y gloria de Boca Juniors, quien aseguró que “todos juegan mal, nadie juega bien”.

Más allá de la postura que adopte cada uno, lo cierto es que Godoy Cruz se ha mostrado débil y vulnerable en momentos claves. No produce lo que necesita y los rivales de turno lo aprovechan, lo cual se convierte en algo sumamente peligroso de cara a lo que viene si es que no hay una “lavada de cara” rápida.

Hay que tener en cuenta que, si bien restan 22 fechas, es todo un síntoma el del Tomba y el chequeo debe hacerse ahora. Porque el fútbol no te espera. En la tabla de los promedios, el conjunto que conduce Flores le lleva 10 puntos de ventaja a Sarmiento de Junín, el último en salvarse hoy por hoy (hasta la fecha de publicación de esta nota de opinión). No son pocos puntos, tampoco muchos.

Vale destacar que descenderán 3 clubes a la Primera Nacional apenas finalizadas las 27 fechas de la Liga Profesional: los dos peores promedios y el último de la tabla anual.

Alarma 2: la conducción de Diego Flores en duda

El cordobés Diego Flores, quien ya cuenta con un primer ciclo en Godoy Cruz, el cual finalizó de manera abrupta por malos resultados, regresó a la Bodega para sorpresa de muchos. Es más, no son pocos los que aseguran que “El traductor” transita con su segunda chance pura y exclusivamente gracias al visto bueno de José Mansur, vicepresidente de la institución.

Exayudante de Marcelo Bielsa, serio, metódico y estudioso del juego, Flores intenta llevar adelante un plan que no está dando sus frutos. ¿Son correctos los planteos tácticos que decide el entrenador? ¿Es Flores lo que necesitaba el Expreso tras la salida de la dupla Orsi-Gómez?

Flores, DT del Tomba, comenzó a ser cuestionado después de tres derrotas consecutivas. / José Gutiérrez / Los Andes

Reconozcamos algo: lo único que no se le puede negar a este Godoy Cruz es que lucha, mete, transpira, nombre por nombre (es por eso que en esta columna no se hará hincapié en los errores de los futbolistas, ya que la falencia principal viene del otro lado de la línea de cal). Pero con eso no alcanza en el fútbol de hoy. El nivel productivo es bajo y cuando los números empiezan a incomodar...

Ante Racing, el lunes 6 de marzo desde las 17 en el Malvinas Argentinas, el Tomba de Flores tendrá una gran chance para dar vuelta la página, un encuentro bisagra. Porque contará con el apoyo de su gente y enfrente tendrá un rival de peso, que juega bien, que busca ser candidato al título. Ojalá aparezca el fútbol que tanto necesita este Godoy Cruz y con él un resultado aliviador. Otro paso en falso aumentará el murmullo en contra del DT, inexorablemente.