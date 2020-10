Sorpresa mundial: El Kun Agüero presentó su nuevo equipo

Sergio Agüero encontró en las transmisiones por streaming una nueva faceta en esta cuarentena y ahora lo lleva un poco más allá.

Es que el delantero de la Selección Argentina y el Manchester City creó su propio club en los eSports: “Es un club de eSport. Les voy a pasar el Twitch. Atentos que voy a poner algo”, anunció en su cuenta de Twitch.

El nombre elegido por Agüero es KRUesports: “Estaba en Barcelona, pensábamos en esto de los eSports. La idea fue buscar un nombre que no fuera con mi nombre. Contratamos una gente para encontrar el nombre. Salió crew en inglés. Y si lo pasamos a español, decidimos agregarle la K Y LA U de Agüero con los dos puntitos”.

“Crear una comunidad, una familia. Por pro players, creadores de contenidos, entrenadores, fanáticos, streamers. Es una organización, como le gusta decir al creador”, explicó el periodista Juan Pablo Varsky, que luego entrevistó al goleador de Manchester City sobre este lanzamiento.

“La verdad que no estaba enterado de esto. No entendía nada. Me llegaron varias invitaciones para unirme a clubes de esports. Son varios. Ahí dije por qué me están invitando. Empecé a investigar un poco más. Me cuadró todo. Pensé por qué dar mi imagen a un club si no sé quiénes son. Si pasa algo, quedo mal yo. Prefiero si quedo mal, hacerlo yo. Tuve la suerte que mi hermano me ayudó con una chica. Me ayudó mucho y le dije que quería hacer esto. Me preguntó si estaba loco. Le dije que sí. Me contó lo que se necesitaba. Me gustó y arrancamos. Desde Barcelona hace tres meses que planeamos esto”, contó el goleador.

“Siempre me gustaron los videojuegos. La cuarentena me volvió a cuando era chico. Estaba en casa. Voy a jugar a la play. Empecé a jugar al FIFA. Me acuerdo que el Peque me invitó al Champ Play con Dybala. Me empezó a gustar y que la gente interactúe. Al principio me boludeaban. Me decían que mandara saludos y yo caía”, se sinceró.

Sobre los jugadores que tiene en su equipo, Agüero confirmó que Messi está en su escuadra: “En mi equipo está Leo. Ya tendré tiempo de hacer el streaming. Me falta Leo y esperando mi carta 99 (de FIFA). Supuestamente en octubre me la mandan. Mientras, tengo a Ronaldo (el brasileño)”.