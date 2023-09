Selección Argentina: conocé los motivos por los cuáles Lionel Messi será suplente contra Bolivia

En la visita a Bolivia, por la segunda jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina no tendrá desde el arranque a Lionel Messi. Finalmente, el entrenador Lionel Scaloni prefirió resguardarlo para el arranque y es un hecho que tendrá minutos en el Estadio Hernando Siles, pero ingresando desde el banco de los suplentes.

🌟🇦🇷 Ángel Di María será el CAPITÁN de la Selección Argentina en Bolivia. pic.twitter.com/xOoZjOBZgx — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 12, 2023

Messi, suplente ante Bolivia en la Selección Argentina

El astro terminó con molestias el jueves pasado en el triunfo sobre Ecuador por 1-0 -fue reemplazado sobre el cierre del partido-, lo que generó preocupación en el cuerpo técnico. Se hizo estudios por la molestia, pero está en condiciones y por eso viajó junto a sus compañeros a la altura de La Paz, pero su inclusión en el once inicial fue descartada.

🚨🇦🇷 Ángel Di María será el CAPITÁN de Argentina en el que, MUY POSIBLEMENTE, sea su ÚLTIMO partido en la altura de La Paz con la Selección. pic.twitter.com/1ygNMMHhoe — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 12, 2023

La no presencia del capitán se debe a que el desafío de jugar un partido completo a 3625 metros sobre el nivel del mar, a los 36 años, no es para nada sencillo. A eso hay que sumarle todo el desgaste que viene sufriendo a causa del calendario ajetreado con Inter Miami. Definido que no será de la partida, podría ocupar su lugar Ángel Di María, aunque el DT también baraja la posibilidad de que Fideo reemplace a Nicolás González en el andarivel izquierdo.

Las veces que Messi jugó en La Paz

A lo largo de su carrera, Leo compitió en tres oportunidades en la sofocante capital boliviana, en las cuales nunca convirtió y cosechó diferentes resultados: un triunfo, un empate y una derrota.

13/10/2020: Bolivia 1-2 Argentina (Eliminatorias 2022)

26/03/2013: Bolivia 1-1 Argentina (Eliminatorias 2014)

01/04/2009: Bolivia 6-1 Argentina (Eliminatorias 2010)

Los datos de Messi como suplente en la Selección

Fue suplente en 23 partidos

Hizo 11 goles desde el banco

Frente a Bolivia fue suplente dos veces (amistoso en 2015 y Copa América 2016)

