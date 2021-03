Sebastián Méndez: “Le pido perdón a la gente de Godoy Cruz, espero que no vuelva a suceder”

Golpeado, avergonzado, apesadumbrado, amargado. Minutos después de que Godoy Cruz sufriera una histórica paliza futbolística ante el River de Gallardo, Sebastián Méndez no le esquivó al bulto a la responsabilidad y, fiel a sus códigos de tipo de barrio, salió a dar la cara frente a los micrófonos, cámaras y periodistas que esperaban con el correspondiente distanciamiento en la sala de conferencias del estadio Malvinas Argentinas.

“Fue de los peores partidos que me tocó dirigir. El responsable de esto soy yo, simplemente. Fui el responsable del armado del equipo, del planteo del partido y soy el responsable de la derrota”, respondió de manera contundente el Gallego luego de la primera pregunta de un colega radial.

La segunda consulta fue referida a si consideraba que en el segundo tiempo Godoy Cruz pudo corregir algunos errores y si alcanzó a ver cierta mejoría en el equipo. Sin embargo, pese a que era la oportunidad de minimizar un poco los efectos del tremendo golpazo, el Gallego no anduvo con vueltas: “Nos fuimos 5 a 0 abajo en el primer tiempo, así que corregir no se puede corregir mucho. Esa es la realidad. También River levantó el pie del acelerador”.

Consultado por Los Andes sobre si fue un error poner en cancha a jugadores que no venían teniendo demasiado ritmo de competencia, como Nelson Ibáñez, Hugo Silva, Augusto Aguirre, Matías Ramírez y Fabián Henriquez, el ex ayudante de campo de Maradona expresó que “el único que venía sin tanto ritmo era Andy (por Henriquez), los demás venían jugando. Así que no hay que poner excusas en esto, no sirven ni para construir ni para nada. Cuando uno pierde 6-1 no hay excusas valederas tampoco, son seis goles los que nos comimos. Lo único que queda es agachar la cabeza y pedirle disculpas a toda la gente de Godoy Cruz porque creo que lo merecen, porque no disputamos el partido y porque jamás estuvimos cerca ni del resultado ni de ellos. Vuelvo a decir: el responsable soy yo y el que pide disculpas soy yo”.

Un dato revelador (basado en la consulta que se le hizo al DT) es que entre Ibáñez, Henriquez y Aguirre sumaban apenas 74 minutos jugados en cinco fechas. Además, Silva venía de recuperarse de una lesión y Ramírez fue titular por primera vez ante los de la Banda.

Sobre los dos difíciles partidos que se vienen, ante Talleres y Racing (ambos de visitante), dejó un mensaje para sus jugadores: “Tenemos que levantar sí o sí, peor de lo que lo hicimos hoy (por el sábado) no lo podemos volver a hacer. Creo que tocamos fondo, y de ahora en adelante todo lo que queda es mejorar. ¿Quién jugará? Los que estén mejor, es simple. Tampoco creo que un partido así resista demasiado análisis. Cuando perdés 6-1 lo único que queda es pedir disculpas, mínimamente, por la vergüenza deportiva y yo lo estoy haciendo porque es lo que corresponde. Y vengo a dar la cara acá porque es lo que corresponde. De ahora en más, va a jugar el que esté bien, el que esté mejor”, remarcó dándole la razón a las razones de la pregunta de Los Andes.

El DT finalizó con un mensaje para la gente y el futuro: “No hay que buscar responsables en los jugadores, eso lo tendremos que buscar nosotros en la semana. Le pido mil disculpas a la gente de Godoy Cruz por lo que vieron hoy, lo siento muchísimo y espero que no vuelva a suceder”, concluyó Méndez antes de levantarse de la silla y partir raudamente de regreso hacia la zona de vestuarios.

Mansur fue recriminado por hinchas en la platea

Instantes después de la humillante derrota del sábado a la noche ante River se vivió un momento de tensión en la platea cubierta del Malvinas Argentinas. El presidente de Godoy Cruz, José Mansur, recibió increpaciones por parte de un par de hinchas. Incluso, uno de ellos, con un barbijo del club, se acercó hasta la butaca donde estaba parado el dirigente y le reclamó a los gritos: “No pueden seguir callados hasta descender, tienen que salir a dar la cara. No pueden seguir trayendo y bancando a esta clase de jugadores”, fueron algunas de las frases que lanzó el simpatizante antes de que la policía lo invitara a salir del estadio junto a su compañero. Llamativamente, hubo más cantidad de allegados de los que permite el protocolo de AFA. Entre ellos, se encontraban el ex gobernador Alfredo Cornejo y otros funcionarios junto a sus familias. Invitados vip. De no creer.