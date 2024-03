Sebastián Battaglia confesó lo que realmente pasó con Almendra en Boca: “Ganaste 4 Libertadores al pedo”

El conflicto entre Sebastián Battaglia, entonces entrenador de Boca Juniors, y el mediocampista Agustín Almendra volvió a salir a la luz con una revelación impactante del ex DT xeneize.

Dos años después del enfrentamiento que marcó la salida de Almendra del club, Battaglia compartió detalles inéditos de la pelea que lo llevó a marginar al futbolista de las filas del equipo.

En una entrevista en el programa Líbero vs. de TyC Sports, Battaglia recordó la discusión con Almendra y reveló una frase explosiva que el mediocampista le dirigió durante el altercado.

“Vos ganaste cuatro Libertadores al pedo”: esta declaración, sumada a otras expresiones ofensivas, contribuyó al quiebre definitivo entre ambos.

La fuerte frase de Agustín Almendra a Sebastián Battaglia

El exjugador, que es el más ganador en la historia de Boca Juniors, explicó su perspectiva sobre el incidente: “Las reglas están para cumplirse, sino es cualquier cosa. Cada uno hace lo que quiere”.

“Vos estás en un grupo y sos parte de esto. Y hay una cabeza, un entrenador, y una parte de dirigentes”, explicó Sebastián.

Al ser consultado sobre si Almendra le había dicho que como jugador había ganado todo pero como entrenador era un desastre, Battaglia confirmó la afirmación y agregó más detalles sobre la pelea.

“Sí, sí... Y lo voy a decir porque no tengo ningún problema. Me dijo esa parte y hay otra parte en la que me dice: ‘Vos ganaste cuatro Libertadores al pedo’. Menos mal...”, añadió Battaglia.

Agustín Almendra, exjugador de Boca

El exjugador también reflexionó sobre las posibles influencias externas que podrían haber afectado la actitud de Almendra: “Quizás le comen la cabeza de otro lugar y los confunden. Llegan a un entrenamiento pensando una cosa que quizás el entrenador piensa otra. Si yo lo veo que no está bien o haciendo las cosas bien, tengo que elegir. ¿Sino para qué estás ahí?”.

Además de compartir su versión de los hechos, Battaglia expresó su sorpresa por la ausencia de Boca Juniors en la próxima Copa Libertadores: “Me ha tocado dirigir y poder clasificar a Boca a la Copa Libertadores, que nos agarró en una etapa difícil cuando nos tocó a agarrar”.

“Pudimos clasificar a esa Copa que es la que me toca jugar a mí, después dejamos al equipo clasificado para la que viene que juega Almirón y llega a la final... Ahora no estar clasificado, a veces uno no valora lo que tiene y se da cuenta cuando no lo tiene más. Y a nosotros nos pasa con esto”, concluyó.