San Lorenzo se quedó sin entrenador: Rubén Insua fue despedido por los malos resultados

Rubén Insua no continuará como entrenador de San Lorenzo después de la derrota por 2-0 ante Independiente del Valle en Ecuador, por la segunda fecha del grupo H de la Copa Libertadores, luego de la reunión con el presidente, Marcelo Moretti, y el encargado del fútbol, Néstor Ortigoza, quienes le ofrecieron una salida.

En el inicio de esta temporada el equipo tuvo una floja Copa de la Liga, en la que sólo pudo ganar 3 partidos y marcha noveno con 15 unidades. En la fecha pasada se quedó sin chances de clasificarse a los cuartos de final. Además, en la edición pasada tampoco tuvo un buen rendimiento, y ganó 2 partidos de 14.

Además, el arranque de la Copa Libertadores tampoco fue bueno. Pese a que mereció ganar, igualó 1 a 1 frente al Palmeiras en el Nuevo Gasómetro. En la segunda fecha, ante los ecuatorianos, tuvo un flojísimo desempeño y cayó 2 a 0. Tras el partido en la altura de Quito, el Gallego admitió la superioridad del rival: “Independiente ganó bien, es un muy buen equipo. Sufrimos mucho físicamente de principio a fin, nunca los pudimos igualar. Ganaron merecidamente”.

Pasada la reunión que encabezaron el presidente del Club, Marcelo Moretti, y el dirigente encargado del fútbol profesional, Néstor Ortigoza, junto a Rubén Insua, se decidió poner fin al vínculo contractual que une al cuerpo técnico con el Club Atlético San Lorenzo de Almagro.… pic.twitter.com/Du6zpWEvaI — San Lorenzo (@SanLorenzo) April 11, 2024

A su vez, la relación del técnico de 62 años con la dirigencia que asumió en diciembre del año pasado no parece ser la mejor. Tuvieron muchos roces durante los cuatro meses de gestión. Hubo varios motivos, como los jugadores que solicitó el DT para reforzar al equipo, las incorporaciones que tuvo el plantel de Reserva, y el armado de la lista de buena fe para la Copa Libertadores.

Lo cierto es que desde que regresó al club en 2022, Insua rescató a un equipo que peleaba por no descender. No solo los sacó de esa tediosa pelea, sino que los clasificó para la Copa Sudamericana del 2023. El año pasado el equipo tuvo una gran Liga Profesional, donde finalizó tercero. Los resultados cosechados en aquel torneo le valieron la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores de este año. También es una realidad que de los últimos 39 partidos sólo pudo ganar 12 y el rendimiento de los jugadores cayó en picada.

Insua no se veía afuera de San Lorenzo. De hecho, tras regresar al país este jueves, se mostró muy enfocado en los encuentros que restan para clasificar en el certamen internacional: “Quedan cuatro partidos para alcanzar el objetivo”. De yapa, Insua no dirigirá ante Central Córdoba el próximo domingo en Santiago del Estero y no podrá alcanzar los 100 partidos como director técnico del club.