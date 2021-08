Salvio, el refuerzo más esperado por el mundo Boca: cómo está, cuándo volvería y qué dijo Battaglia

A seis meses exactos de haber sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, Eduardo Salvio está en la etapa final de su recuperación y en Boca lo esperan como una suerte de refuerzo. Toto ya comenzó a hacer trabajos con pelota en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza y, según informó el Xeneize, el 23 de septiembre se sumará al resto del plantel.

“Estoy bien, cada día mejor, ansioso por volver. Pero bueno, lo importante es que día a día me vaya sintiendo mejor, esperando el alta”, le dijo a Salvio al canal de Boca, luego de haber estado presente en Vicente López, donde el Xeneize derrotó 3-1 a Platense. Vale recordar que el próximo 8 de septiembre se cumplirán seis meses desde que el atacante fue operado.

"Contando los días". Toto Salvio está en la parte final de su recuperación y compartió un video de cómo trabaja para volver a la acción con Boca. pic.twitter.com/029ZZTybwX — SportsCenter (@SC_ESPN) August 28, 2021

Con toda su jerarquía, Toto potenciará un plantel con muchos jóvenes y una baja sensible en el ataque: la de Sebastián Villa. Sebastián Battaglia, flamante entrenador del Xeneize, sabe perfectamente que tenerlo de vuelta será importante para el equipo y así lo dejó en claro antes del duelo frente al Calamar. “Esperamos tenerlo lo antes posible trabajando a la par del grupo”, dijo.

VUELVE TOTO SALVIO 🙌💙💛



El Depto Médico Fútbol Profesional de #Boca confirma que a partir del 23/9 @totosalvio8 comienza a entrenar con el grupo. pic.twitter.com/G5ofzl00KV — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) August 27, 2021

Pese a que aún no lo dirigió, Battaglia conoce a la perfección cómo viene el proceso de Salvio, según contó el propio Toto. “Ya antes, cuando estaba en Reserva, cada tanto me veía entrenando en el gimnasio o en el campo y está al tanto de toda mi recuperación”, contó el futbolista de 31 años. Y añadió: “Él sabe que estoy terminando con mi preparación y recuperación, me dijo que estaba contento por cómo me venía recuperando”.

¿Cuando podría volver Salvio?

La idea es que Toto vuelva a sumar minutos de manera oficial en octubre, aunque no lo apurarán. Saben que es un futbolista con varias lesiones en su curriculum e intentar adelantarle el regreso podría significarle algún inconveniente muscular.

Muchos se ilusionan con poder ver a Salvio ante River, en el Monumental, el domingo 3 de octubre. Si bien la fecha está dentro del mes en el que se especula que volvería el futbolista, todo indicaría que en Boca no lo arriesgarían para jugar un partido de tan alta intensidad si no está en óptimas condiciones físicas.