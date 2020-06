Rossi y la vuelta del automovilismo

Matías Rossi entiende que el automovilismo puede volver, como en otros lugares del mundo y destacó la presencia de Juan María Traverso.

“Esto se hizo muy largo. Creíamos que iba a ser una etapa más corta cuando arrancó la cuarentena, pero se extendió mucho. Lo más preocupante es la incertidumbre. Hay categorías que ya arrancaron en otros lugares del mundo y puede ser un efecto rebote para todas las categorías que están paradas”, comentó Matías Rossi, piloto de Toyota Gazoo Racing en el Súper TC2000, Top Race y Stock Car.

“El automovilismo podría volver con los protocolos necesarios, sabiendo la diferencia que tenemos con otros deportes, especialmente los grupales. En nuestro caso todo se puede complementar. Creo que la cuarentena en la primera etapa se llevó muy bien. Pero espero que la actividad vuelva rápido. Por ejemplo el Stock Car vuelve con tests privados y soy expectante y responsable”, comentó Rossi en una del as jornadas de Motorsport y Covid 19.

“Este año estaré íntegro con Toyota. Además de estar en el Súper TC2000 y de Top Race, dejé el Turismo Carretera por el Stock Car. Es un gran desafío para mí, que me motiva”, explicó Rossi, que agregó: “Toyota es muy generoso conmigo y con el equipo. Yo estoy muy bien, pero eso no deja que uno se preocupe a nivel general por la situación de todos los equipos. Hay muchas categorías zonales que generan mucho movimiento en talleres, en un país muy fierrero”.

Sobre estos 90 días de inactividad, Rossi habló de la actividad virtual, a través de los simuladores: “En un simulador no siento estar en un auto de carrera. No logro pasarlo a la vida real. No logró ensamblarme con el simulador. La inactividad nos afecta mucho. En ese sentido el simulador nos ayudó bastante. Yo no era fanático de esa actividad, pero al no poder usar el karting, que sí me apasiona, el simulador tomó su valor en estos 90 días. Yo prefiero el karting obviamente. Pero estamos en una situación extraordinaria”.

Un detalle que no es menor es retomar la actividad después de tantos días sin carreras ni entrenamientos: “Siempre que volvía después de las vacaciones cometía errores que no eran comunes. Y ahora al volver será después de un lapso mucho más extenso que de las vacaciones tradicionales”.

Respecto de la coyuntura tan particular que se vive en tiempos de cuarentena, Rossi indicó: “Hoy tenemos que tirar todos juntos y unidos. Las categorías más importantes del país, con los pilotos, el ACA y la ACTC. Tenemos que ser proactivos y no pensar en el objetivo propio. Fue muy importante que Traverso salga a hablar. La gestión del automovilismo tiene que cambiar y ser más solidario”.